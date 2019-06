Tartu rattaringlus on avanädala jooksul osutunud tunduvalt populaarsemaks kui linn arvata oskas. Samas on see kaasa toonud ka omajagu muresid ning linn kavatseb rataste lõhkujad vastutusele võtta.

Esimese nädalaga on tartlased ja linna külalised maha sõitnud rohkem kui veerand miljonit kilomeetrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu päevas korra olen sõitnud - raamatukokku mäest üles. Elektrirattaga on hea mäest üles sõita. Praegu on kõik tänavad umbes rahvaga, aga eks see alguse asi ole," ütles Hanna Mai.

"Mul on nüüd kolmas kord seda kasutada. /.../ Väga mõnus on, aga ainus üllatus on, et sõidan ühest kohast teise, panen ratta sinna, tulen tagasi, võtan ratta, peal on kiri - broneeritud. Ma seda asja ei taba. Aga siin oli rattaid praegu küllalt, aga Riia mäel olid rattad kõik kadunud," rääkis Riro.

Aivar kasutas rattaringluse ratast esimest ja ilmselt ka viimast korda. "Pigem sõidan ikkagi oma rattaga, ei ole kõige mugavam asi," selgitas ta.

Kuna ratta laenutamisel on esimene tund tasuta, on laenurattad enda jaoks avastanud ka need, kelle esimene eesmärk pole sugugi mitte punktist A punkti B saamine. Küll sõidetakse kolmekesi ühe ratta peal ja pannakse elektriratta võimed proovile sellega autot vedades.

Kui alguses pääsesid vandaalid kergelt, siis nüüd on linn hakanud neid järgemööda ka vastutusele võtma, mis võib tähendada ka 2500-eurose kahjuhüvitise sissenõudmist.

"Remonti vajavad suurusjärk 50 ratast. Kui me saame teada vigastusest, siis eelmine kasutaja vastutab. Esimestel päevadel me seda ei kasutanud, sest kasutajate hulk oli liiga suur. Ei pruukinud tähele panna eelmine kasutaja, et midagi on rattaga juba juhtunud," rääkis Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

Samuti on liialt aktiivse kasutamise tõttu elektrirataste akud tihti täiesti tühjaks sõidetud ja seetõttu on linn pidanud öösiti kogu ringluse rataste hooldamiseks seisma panema.

"Kutsuks üles tartlasi hoolima, sest raual on ka valus. Ja tegelikult teenus on ju hea ja see enamikule meeldib, nii et kasutage rattaid ilusti ja ärge sõitke akusid tühjaks," paneb Meeksa inimestele südamele.

Kuigi tartlaste huvi rattaringluse vastu on tohutu ja tihti on vaba ratast leida keeruline, leiab linn, et praegu kasutuses olevad 750 ratast on Tartu-suuruse linna jaoks piisav. Küll plaanitakse suurendada rattaparklate arvu.