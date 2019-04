"See resolutsioon on ebavajalik ja ohtlik katse vähendada minu põhiseaduslikku võimu ning seab ohtu USA kodanike ja meie vaprate sõjaväelaste elu praegu ja tulevikus," märkis Trump.

Tegemist on teise korraga, kui Trump oma ametiajal vetot kasutab.

USA esindajatekoda toetas kuu alguses sõjalise toetuse lõpetamist Saudi Araabia juhitud sõjale Jeemenis, saates mõlema partei toetusel sõnumi presidendile ja astudes ajaloolise sammu presidendi volituste piiramiseks sõjapidamise küsimuses. Lisaks esindajatekojas enamuses olevatele demokraatidele toetas resolutsiooni 15 vabariiklast.

Senat kiitis resolutsiooni heaks märtsis häältega 54 poolt ja 46 vastu.

Kongressi mõlemas kojas vastu võetud resolutsioon märkis pöördepunkti, sest viimati saatis kongress USA presidendi lauale sõjapidamise volitusi puudutava resolutsiooni 1973. aastal.

Trump andis koheselt mõista, et paneb resolutsioonile ilmselt veto. Valge Maja oli juba varasemalt nimetanud seda "puudulikuks" ja hoiatanud, et see võib kahjustada USA kahepoolseid sidemeid piirkonna riikidega, eriti Saudi Araabiaga.

Saudi Araabia juhitav sõjaline koalitsioon toetab alates 2015. aasta märtsist Jeemeni valitsusvägesid võitluses šiiamässuliste huthidega ning Ühendriigid abistavad koalitsiooni laskemoonatarnete, õhus tankimise pakkumise ja luureandmete jagamisega.

Valge Maja teatel ei ole USA toetus Saudi Araabiale aktiivne vaenutegevuses osalemine, mistõttu on resolutsioon vigane ja võimalik et ka põhiseadusvastane.

Resolutsiooni vastuvõtmine on kongressi järjekordne jõuline etteheide Trumpile Saudi Araabia toetamise eest.

Jeemeni kodusõjas on viie aastaga surnud tuhanded inimesed ja ÜRO peab seda maailma kõige hullemaks humanitaarkriisiks.