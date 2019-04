Kallast näeks peaministrina 32 protsenti küsitlusele vastanutest, mis on oluliselt kõrgem näitaja kui valimiste eel veebruaris tehtud küsitluse 17 protsenti, kirjutab Eesti Päevaleht.

Jüri Ratast peab peaministriametisse sobivaks 31 protsenti, veebruaris oli vastav näitaja 35 protsenti.

Leht märgib, et Kallase toetuse kasvu taga on asjaolu, et noored ja keskealised valijad on läinud tema seljataha.

Teiste erakondade esimehi Eesti elanikud peaministrina väga ei näe - Mart Helmet peab peaministriametisse sobivaks kuus (veebruaris kümme), Helir-Valdor Seederit neli (veebruaris kolm) ning Jevgeni Ossinovskit kaks (veebruaris kolm) protsenti vastanutest.