Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle Reformierakonnale 30 protsenti valijatest. Märtsikuises uuringus oli neil toetajaid 27 protsenti. Riigikogu valimistel kogus Reformierakond 28,9 protsenti toetust.

Populaarsustabelis teisel kohal on Keskerakond 24 protsendi suuruse toetusega. Keskerakonna toetus kuu varasemaga võrreldes ei muutunud. 3. märtsil toimunud valimistel oli Keskerakonna toetusprotsent 23,1.

Kolmandal kohal on endiselt EKRE, kuid nende toetus võrreldes märtsikuuga langes oluliselt - märtsis oli EKRE-l toetajaid 21 protsenti, kuid aprillis 16 protsenti. Valimistel sai EKRE 17,8 protsendi valijate toetuse.

Sisuliselt võrdse toetusega oli aprillis kolm parteid - Isamaad toetas üheksa, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kaheksa ning ka parlamendivälise Eesti 200 toetus oli kaheksa protsenti. Kuu varem olid toetusnumbrid vastavalt 11, üheksa ja viis ehk Isamaa on veidi kaotanud ning Eesti 200 toetajaid juurde võitnud.

Valimistel olid nende erakondade toetusnumbrid vastavalt Isamaal 11,4, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 9,8 ja Eesti 200-l 4,4 protsenti.

Ülejäänud parteid jäävad selgelt valimiskünnise alla - Rohelisi toetas kaks, Elurikkuse erakonda ja Vabaerakonda mõlemat üks protsent valijatest.

Valitsusliitu moodustavate Keskerakonna, EKRE ja Isamaa kogutoetus oli aprillis 49 ning opositsiooni jäävatel Reformierakonnal ja Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal kokku 38 protsenti. Parlamendivälised parteid ja üksikkandidaadid kogusid ennekõike tänu Eesti 200 heale tulemusele kokku 13 protsenti toetust.

Turu-uuringute AS küsitles 2. kuni 15. aprillini 1000 inimest nende kodudes. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Uuringutulemustes on esitatud nende vastajate osakaal, kes omasid poliitilist eelistust. See muudab uuringutulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga. Eelistust ei omanud või ei soovinud seda öelda 25 protsenti vastanutest.

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee veebisaates värskeid uuringutulemusi sotsioloog Juhan Kivirähk ning ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.