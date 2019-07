Kaja Kallas: oleme parketikõlbulikud, kuid ajalooline taak segab

Reformierakonna esimees Kaja Kallas on jürirataslikult kannatlik. Aga kui peaminister Ratas ilmutab ülimat kannatlikkust Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse koos hoidmisel, siis Kaja Kallas on kannatlik praeguse koalitsiooni lagunemist oodates.

Seni püüab ta taastada teiste erakondade usaldust Reformierakonna vastu.

"On selge, et teistel erakondadel on Reformierakonna suhtes ajaloost tulenevad tõrked, mis ei ole seotud minuga, kuid millega mina pean paratamatult tegelema. Nüüd peabki kasvatama usaldust, et meiega saab uuesti koostööd teha," tunnistas aprillis 2018 Reformierakonna esimeheks tõusnud Kaja Kallas intervjuus ERR-ile.

Ent küsimus, kas seega on tema ülesanne muuta aastatel 2005-2016 peaministripartei olnud Reformierakond uuesti parketikõlbulikuks, pani Kallase pead raputama: "Meie oleme väga parketikõlbulikud. Küsimus on, kuidas üle saada ajaloolisest taagast."

Reformierakond on pärast riigikogu valimisi olnud eriliselt kriitiline EKRE suhtes ja teadlikult suhtunud palju õrnemalt Keskerakonda või Isamaasse.

"See on ka täiesti arusaadav," möönis Kallas. "Kuivõrd me soovime valitsust moodustada, siis saame seda teha kas Keskerakonnaga või Isamaa ja sotsidega. Loomulikult tahame neid võimalusi kasutada."

Kaja Kallas ei salga, et on õppinud nii novembrist 2016, kui sotsid ja Isamaa Reformierakonna opositsiooni lükkasid ja tõid peaministriparteiks Keskerakonna kui ka märtsist 2019, kui Reformierakond võitis võimsalt parlamendivalimised, sai riigikogus 34 kohta, aga on ometi opositsioonis.

"Oleme õppinud, et oma partnereid tuleb hoida. Ja inimlikke suhteid tuleb hoida. See on oluline," ütles Kallas.

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase pikka intervjuud sisepoliitikast, valitsusest ja koalitsioonist, aga ka Euroopa asjadest saab ERR-i uudisteportaalist lugeda esmaspäeva, 8. juuli hommikul.