Kuna eeskätt rahvusvaheliste pisipakkide väljastamine ummistab suuremaid postkontoreid, aitab pakiautomaatide kasutuselevõtt vähendada postkontorite ülekoormust eeskätt kõrghooajal ning toimetada pakid klientideni kiiremini.

Kliendid on juba ammu igatsenud võimalust saada ka rahvusvahelised pakid kätte pakiautomaadist.

"Nüüd oleme jõudnud lahenduseni, mille abil saame paljude klientide soove ka täita," ütles Omniva pakiautomaatide võrgu juht Evert Rööpson.

Pakiautomaat on Eestis ülekaalukalt eelistatuim pakiväljastuskanal. Üle 80 protsendi pakisaajaid ning -saatjaid eelistaksid seda teha pakiautomaadist. Seni on olnud võimalik välismaalt kaupa pakiautomaati tellida vaid Aliexpressist. Automaatse suunamise abil hakkavad pakid pakiautomaatidesse jõudma nüüd ka mujalt maailmast.

Praeguseks on Omniva alustanud automaatset pakkide postkontorist pakiautomaati suunamist katsetama asukohtades, kus suured pakimahud koormavad kohalikku postkontorit. Suunamise eesmärk on võimaldada kliendil saada oma pakk kätte talle lähedal asuvast pakiautomaadist kiiresti ja kellaajast sõltumata.

Kui seni siirdusid Tallinnas Kristiine, Õismäe või kesklinna piirkonnas elava kliendi pakid oma elukohajärgsesse postkontorisse, mis on määratud postiindeksi põhiselt, siis nüüdsest liiguvad need kõigi tingimuste sobimisel otse kliendile lähimasse pakiautomaati.

Paki pakiautomaati suunamiseks peab sel olema pakisaaja mobiilinumber, et kliendile oleks võimalik paki saabumisel saata SMS. Teiseks eelduseks on, et pakk pakiautomaadikappi mahub ning et piirkonnas leidub vabade kappidega pakiautomaate. Selle tagamiseks on Omniva järk-järgult oma pakiautomaadivõrgustikku oluliselt suurendanud.

Suvel algab sorteerimisliini arenduse katsetamine, kus liin tuvastab olenemata paki päritolumaast, kas kõik tingimused pakiautomaati saatmiseks on täidetud. Sel juhul tähendab see, et ka Amazonist, Aliexpressist, eBayst või mõnest väiksest välismaisest e-poest tellitud kaup jõuab otse pakiautomaati kõikjal üle Eesti. Vajalik on vaid saaja telefoninumber pakil ning sobivad mõõtmed pakiautomaati ladustamiseks.