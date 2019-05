Omniva suunab juulist kõik pakid automaati, eraklientide andmebaas valmib jõuluks

Praegu ei ole Omniva kliendil mingit sõnaõigust selle üle, kuhu ettevõte talle saadetud paki suunab. Nii et kui klient on saanud paberlipiku minna oma pakile järele postkontorisse, mis oma asukoha või lahtiolekuaegade tõttu inimesele ei sobi, jääb tal üle võimalus seda pakki ümber suunata. Ent infotelefonilt selgub, et pakiautomaati ümbersuunamine on tasuline teenus. Seevastu teise postkontorisse ümbersuunamine on tasuta! Aega ja ressurssi võtavad mõlemad küllap ühe palju.

"Pakiautomaati on peetud mugavusteenuseks," põhjendas hinnaerinevust Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv.

Lisaks sellele, et paki ümbersuunamine Tallinna-suuruses linnas võtab jälle mitu päeva aega, peab klient leppima ka uue paberlipikul saadetava teatisega, enne kui oma pakile sobivasse kohta järele saab minna, sest jällegi: e-kirja või SMS-i saatmine paki saabumise kohta on tasuline teenus, ent paberlipikul, mille postiljon peab füüsiliselt postkasti kohale tooma ja mis võtab jälle aega ja ka loodusressurssi, on pakiteatise saatmine jätkuvalt tasuta.

Juulist uued põhimõtted

Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister kinnitab, et juulist see kõik muutub.

Aprillist algas Omnivas pakisaadetiste üleminek postkontoritest pakiautomaatidesse. Esialgu on seda katsetatud eeskätt Tallinnas, ent alates 1. juulist soovib ettevõte rakendada uut põhimõtet kogu Eestis. See tähendab, et vaikimisi saadetakse kõik pakid kättesaamiseks pakiautomaatidesse.

Üksnes juhul, kui pakisaatja pole kliendi telefoninumbrit pakile kirja pannud, ei saa Omniva saadetist automaati suunata, sest klienti ei saa lühisõnumi abil selle saabumisest teavitada. Nõnda saadetakse need edaspidigi postkontorisse, sest oma eelistust pakk ikkagi postkontorist kätte saada Omniva IT-süsteem veel vastu võtta ei oska - see lahendus ehk eraklientide andmebaas peaks valmis saama jõuluks.

Veskimeister lubab, et kuniks intelligentne süsteem, milles kliendieelistused kirjas, valmib lõppeb juba juulist ära senine vahetegemine, kus pakiautomaati suunamist võeti tasu väärilise mugavusteenusena, ent teise postkontorisse suunamist tasuta teenuseks. Seega juulist saab oma soovimatult postkontorisse saabunud paki tasuta automaati ümber suunata lasta.

"See on kõik üks osa meie teenuse muutumisest. Neid tingimusi töötame praegu välja, igal juhul soosime pakiautomaadi kanalit. Tarbija eelistab seda, 80 protsenti nimetab esimese eelistusena pakiautomaati. Seda soovi me kindlasti arvestame, sellelt teelt tahame kõik tõkked eemaldada," kinnitas Veskimeister ERR-ile, lisades, et teenuse uued tingimused tehakse klientidele teatavaks juunikuu jooksul.

Telefoniäpp on töös

Jõulupakkide saatmise ajaks peaks aga iga kasutaja saama juba ise oma mobiiltelefonist paki eelistatud kättesaamiskohta suunata. Samal ajal on töös ka telefoniäpp. Juba sügisest saab selle abil hakata hõlpsamalt pakke saatma.

"Tahame ka paki saatmise palju mugavamaks teha. Töötame välja telefonilahendust, et vähimate võimalike andmete sisestusega saaks paki postkontorist või pakiautomaadist teele panna. Meie äpp hakkab kasvama erinevatest üksikutest teenustest välja, et me ei teeks üht suurt äppi kaks aastat, vaid esmalt tuleb paki saatmine ja siis eraisikute andmebaas ja oma eelistuste määramine. Paki saatmise funktsiooni tahame juba sügisel kindlasti kasutajateni viia," ütles Veskimeister.

Paki vastuvõtmise rakendus lisandub telefoniäppi millalgi järgmisel aastal.

"Esmalt hakkame saatma klientidele SMS-e saabuvate pakkide kohta, seejärel hakkame juba soovitama sõnumi sees äppi, et klient selle alla laeks ja siis saame juba äpi sees hakata saatma sõnumit paki saabumise kohta, et klient sellele järele läheks," kirjeldas Veskimeister telefonirakenduse sissetöötamise plaani.

Pikemas perspektiivis hakkab klient saama teavitust paki peatse saabumise kohta juba kaks päeva varem, et ta saaks juba eos märku anda, kust ta oma pakki kätte saada soovib. See tähendab, et isegi kui ta alati on ühte ja samasse pakiautomaati oma saadetised suunanud, siis ka juhul, kui ta on näiteks suvilas, võib ta oma paki sellele lähimasse kohta hoopis eelsuunata.

Eelmisel aastal keskendus Omniva uue logistikakeskuse ehituse ja kolimise peale ning sellega seotud tarkvarale, tänavu käib töö kliendirakenduste väljatöötamiseks.

"Jooksva aasta jooksul toome turule palju uusi ja innovaatilisi lahendusi. Kõik investeeringud, mis oleme teinud, hakkavad tulu tooma, saame hakata mugavuslahendusi pakkuma," võtab Veskimeister arenduste plaani kokku.