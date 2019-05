Eesti Post müüb uute pakiautomaatide ostmiseks osa olemasolevaid maha

Ostu- ja tagasirenditehing pole erasektorile sugugi võõras. Reeglina kasutavad seda ettevõtted, kes vajavad kiiresti vaba kapitali ning harilikult müüakse sel moel kinnisvara.

Omniva finantsjuht Jaan Sildam ütles ERR-ile, et riigiettevõtted tema teada niisuguseid lepinguid sõlminud pole, ehk siin on Omniva pioneer. Eripärane on seegi, et kinnisvara asemel otsitakse ostjat 256 pakiautomaadile, mille ettevõte ise soetas nelja miljoni euro eest. Tagasi soovib Omniva need automaadid osta viie aasta jooksul.

"Sisuliselt on tegemist laenutootele sarnase tootega. Küsimus on finantseerimisturus, erinevas hinnastamises ja erinevates otsustes."

Praegu riigihange käib. Kas taoline tehing on parem, kui pangast laenu võtta, selgub Sildami sõnul hanke tulemusena.

"Eks me töötame erinevate finantseerimistoodetega, see on üks toode ja vaatame, millist hinnapakkumist see toob. Väga raske on hinnata, mis see tulemus on."

Küsimusele, mida vabaneva rahaga pihta hakatakse, vastas Sildam: "Me finantseerime Omniva kiiret kasvu ja investeeringuid ja sobivusel rekapitaliseerime võib-olla mõnda teist finantstoodet, ehk siis maksame mõne laenu võib-olla tagasi."

256 müügisolevat pakiautomaati ostis Omniva Hiina ettevõttelt Hivebox.

"2017. aastal me sõlmisime raamlepingud kolme tarnijaga. Selle raames on need automaadid ostetud, mis lähevad finantseerimistehingusse."

20 miljoni eurone raamleping kestab veel kuni 2022. aasta septembrini. Selle raames võib Omniva lisaks Hiveboxile pakiaotomaate osta ka Austria ettevõttelt Keba ja Eesti ettevõttelt Cleveron.

"Hetkel rohkem ostuotsuseid ei ole. Plaanid käesolevaks aastaks on selginemisel, edasi vaatab vastavalt äride tulemuslikkusele," sõnas Sildam.

Riigiettevõtte värske majandusaasta aruanne peaks ilmuma umbes kuu jooksul.