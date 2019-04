Eelmisel nädalal küsiti USA senati komitee istungil Pompeolt, kas ta nõustub kirjeldustega, mille kohaselt on Kim türann, vahendas BBC. "Muidugi, ma olen kindel, et ma olen seda öelnud," vastas Pompeo.

Põhja-Korea välisministeeriumi ametnik Kwon Jong-gun vastas sellele kriitikaga. Ta ütles, et Pompeo ütleb välja hoolimatusi, tehes Põhja-Korea juhtidele haiget.

Kwon süüdistas ka, et Pompeo süül lõppes Hanoi tippkohtumine väga järsult.

Ametnik ütles, et edasised tuumakõnelused oleksid halvad, kui Pompeo neis osaleb. Tema sõnul soovib Põhja-Korea, et Pompeo asendataks kellegagi, kes on hoolikam. Tema sõnul räägib Pompeo jama ja on hoolimatu.

"Isegi kui dialoog USA-ga jätkub, ma soovin, et meie dialoogipartner ei oleks Pompeo, vaid inimene, kes oleks meiega suhtlemisel hoolikam ja täiskasvanulikum," ütles Kwon uudisteagentuuri KCNA andmetel.

Põhja-Korea teatas, et testis hiljuti uut taktikalist relva. Tegemist oli esimese katsetusega pärast veebruaris Hanois toimunud Donald Trumpi ja Kim Jong-uni tippkohtumist, mis lõppes kokkuleppeta.

Pompeo külastas eelmisel aastal Põhja-Koread neli korda, muu hulgas kohtus ta Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga.