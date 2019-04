"Pärast Vladimir Putinilt kutse saamist... külastab Kim Jong-un Venemaad aprilli teises pooles," teatas Kreml oma veebilehel.

Kreml ei avaldanud kohtumise täpset aega ega kohta, kuid Vene, Lõuna-Korea ja Jaapani meedia andmetel kohtutakse Kaug-Idas.

Putin on väljendanud ammu valmidust Kimiga kohtuda.

Põhja-Korea teatas hiljuti "võimsa lõhkepeaga" uue taktikalise relva katsetamisest ning tema tuumadesarmeerimiskõnelused Washingtoniga näivad olevat takerdunud.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et USA president Donald Trumpi nõunik Fiona Hill külastas Moskvat ja kohtus oma Vene kolleegi Juri Ušakoviga.

USA välisministeeriumi teatel käis Moskvas ka Ühendriikide Põhja-Korea erisaadik Stephen Biegun.

Kimi kantseleiülem saabus Vladivostokki

Neljapäeval teatas meedia anonüümsetele allikatele viidates, et Kim Jong-uni kantseleiülem Kim Chang-son saabus Vladivostokki, mis andvat kinnitust selle kohta, et Kim kavatseb sõita sinna kohtuma Vene presidendiga.

"Jah, Kim Chang-son on Vladivostokis. Täpsustame tema visiidi eesmärki. Tõenäoliselt saabus ta kohtumise korraldamise küsimuste lahendamiseks," ütles asja tundev allikas Interfaxile.

Kolmapäeval näitas Jaapani telejaam Fuji TV fotot, millel on oletatavasti Kim Chang-son, kes vastutab Kim Jong-uni visiitide logistika ettevalmistamise eest, uurimas Vladivostoki raudteejaama ala.

Vene valitsusallikale viidates edastas Jaapani agentuur Kyodo News, et Põhja-Korea kõrge ametnik käis Vladivostokis ja Venemaa on valmis Põhja-Korea juhti võõrustama 24.-25. aprillil.

Agentuuri andmeil olla Kim Chang-son märtsis käinud Moskvas ja Vladivostokis.

Vene ja Põhja-Korea juht peaksid kohtuma enne, kui Vene president Vladimr Putin 26.-27. aprilliks Hiinasse Siiditee konverentsile lendab, kirjutas ajaleht Izvestija Vene välisministeeriumi allikale viidates.

Venemaa presidendi abi Juri Ušakov ütles: "Võin kinnitada, et käib võimaliku kohtumise hoogne ettevalmistustöö. See võib toimuda ükskõik kus."

Äsja leidis Vladivostoki lennujaama reisikavas muudatus ja sinna ilmus järgmisel nädalal plaaniväline reis Pyongyangist. AirKoryo ja lennujaama pressiteenistus ütlesid, et tegu ei ole erireisiga.

Meedia oletab, et riigijuhtide kohtumine võib toimuda Kaug-Ida föderaalülikooli linnakus Ruski saarel. Tudengitele saadatud teates on öeldud, et 24.-25. aprilli loengud on seoses ametliku delegatsiooni saabumisega edasi lükatud.