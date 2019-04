Linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekul korraldatakse ümber abilinnapeade töövaldkonnad ning senise seitsme asemel jätkab tööd kuus abilinnapead.

Abilinnapeadena jätkavad Kalle Klandorf, Vadim Belobrovtsev, Eha Võrk, Andrei Novikov ja Aivar Riisalu. Riigikogusse suundunud Tõnis Mölderi asemel saab abilinnapeaks Beškina. Roheliste erakonna esimees Züleyxa Izmailova uue linnavalitsuse koosseisus abilinnapeana ei jätka ning tema ametiülesanded jaotatakse teiste vahel ära.

Izmailova kureeritud keskkonnavaldkonna alla kuulunud prügimajandus antakse ettevõtlust kureeriva abilinnapea Riisalu vastutusalasse, keskkonna valdkond aga kommunaalameti alla. Viimasega tekib keskkonna- ja komunaalamet, mille kureerimine jääb Klandorfile. Samas antakse seni Klandorfi all olnud linnatranspordi kureerimine Andrei Novikovi alla, kelle vastutusala oli seni linnaplaneerimine.

Abilinnapea Belobrovtsevile jääb hariduse-, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonna kureerimine. Linnavara valdkonda koordineerib jätkuvalt abilinnapea Võrk.

Uus abilinnapea kandidaat Beškina on töötanud linnavalitsuses seitse aastat. Kõlvart sõnas, et Beškina on linnasüsteemis pikka aega töötades tõestanud ennast tööka ja aktiivse inimesena, kes on valmis õppima, ennast arendama ja panustama eesmärkide saavutamisse.

"Kahtlemata on tegemist väga olulise ja mahuka valdkonnaga, kuid olen kindel, et uus abilinnapea on valmis seda vastutust kandma ning töötab selle nimel, et Tallinn muutuks paremaks linnaks kõigile siin elavatele inimestele," ütles Kõlvart pressiteate vahendusel.

Beškina sõnas, et sotsiaalvaldkond on teda alati kõnetanud ning uus amet pakub võimalust panustada kõige otsesemalt inimeste abistamisele. "Sotsiaalvaldkond on väga mahukas, sisse elamiseks läheb aega ja selleks tuleb hästi kõvasti tööd teha, sest nüansse on palju. Kindlasti teen koostööd volikogu sotsiaalkomisjoni esinaise Merike Martinsoniga, külastan hallatavaid asutusi, kohtun valdkonna asjatundjatega ja vastavate ühendustega," rääkis Beškina.

Ta lisas, et Tallinn on aastatega sotsiaalvaldkonda palju panustanud, kuid teha on veel palju. "Suurem tugi puuetega inimestele ja omastehooldusele ning meie pealinna ligipääsetavamaks muutmine liikumisvaevustega inimestele on vaid mõned näited, millele soovin oma ametis rõhku panna," tõi Beškina välja.