Roheliste juht Züleyxa Izmailova ei jätka Tallinna abilinnapeana

Eestimaa Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova andis teada otsusest lahkuda abilinnapea kohalt, et pühenduda Roheliste erakonna edasiviimisele ning liikmeskonna kasvatamisele. Linnavalitsuse koosseis seega väheneb, kuid Eestimaa Roheliste ja Eesti Keskerakonna koalitsioonilepe jääb püsima.

Izmailova tõi oma otsuse põhjuseks, et ei ole kaugeltki rahul Roheliste tulemusega riigikogu valimiselt ning kavatseb erakonnas olulisi muudatusi teha, et Rohelised edaspidi poliitikamaastikul suuremat jõudu omaksid.

Roheliste juhi Izmailova sõnul ei kao rohelised kuhugi ära, vaid hoiavad jätkuvalt Tallinna linnavalitsuse tegevusel silma peal. "Roheliste eestvedamisel sai lühikese aja jooksul ära tehtud palju. 3 miljonit eurot investeeringuid päikeseparkide rajamiseks eesmärgiga vähendada CO2 emissioone, Tallinna liitumine pestitsiidivabade linnadega võrgustikuga puhtama ja ohutuma keskkonna tagamiseks ning eesrindlik otsus ühekordsetest plastnõudest loobumiseks avalikel üritustel on vaid mõned väga olulised ja laialdase positiivse mõjuga muudatused, mida pooleteise aastaga korda jõudsime saata" kommenteeris Izmailova.

Uut abilinnapead ametisse ei nimetata

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tänas Roheliste erakonda ja abilinnapead Züleyxa Izmailovat töö eest, mis on toonud pealinna rohelisemat maailmavaadet ning mitmed vajalikud ja oodatud projektid. Ta sõnas, et puhas keskkond jääb Tallinna linnavalitsuse jaoks prioriteediks, kuid uut abilinnapead ametisse ei nimetata ning linnavalitsus saab olema taas kuueliikmeline.

"Olen rõhutanud, et linnavalitsuse töö peab olema efektiivne ja täitma pealinna elanike ootused. Samas leian, et valitsemiskulusid saab ja tuleb vähendada tööd ümberstruktureerides, mistõttu ei pea ma täna vajalikuks uue abilinnapea ametisse nimetamist," selgitas Kõlvart, et lahkuva abilinnapea töökohustusi täidavad edaspidi teised linnavalitsuse liikmed.

Ka kinnitas linnapea, et koos algatatud projektidega jätkatakse, sealhulgas kogukonnaaedade ja aiandite rajamisega koolide-lasteaedade juurde, mahetoidu pilootprojektiga ning Harku kaitseala moodustamisega.

Eesti Keskerakond ja Eestimaa Rohelised sõlmisid 2017. aastal koalitsioonileppe, kus toodi välja, et erakonnad jagavad inimkeskset ja sotsiaalset ilmavaadet, mis tähtsustab tasakaalustatud ja säästlikku arengut. Samuti liitus linnavalitsuse koosseisuga Roheliste juht Züleyxa Izmailova.