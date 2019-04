Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja Vene presidendi Vladimir Putini esimese kahepoolse kohtumise sisust ei ole avalikkuse ette kuigi palju jõudnud, kuid juba selle toimumise fakt on Pyongyangi diplomaatiline võit umbejooksnud tuumakõneluste taustal USA-ga, arvavad analüütikud.

Neljapäevased läbirääkimised Vladivostokis olid Kimi jaoks esimesed pärast veebruarikuist kohtumist USA presidendi Donald Trumpiga Vietnami pealinnas Hanois, mis katkesid kokkuleppeta Põhja-Korea tuumaprogrammi tuleviku kohta.

Kim ei rääkinud Venemaal kuigivõrd Putiniga kõneldust, ta viitas lubadusele traditsioonilisi sidemeid tugevdada ega maininud avalikkuse ees kordagi sõna "tuumadesarmeerimine".

Ühisavaldust ei tehtud, aga seda oli Kreml juba enne kohtumist öelnud.

Putin ütles ajakirjanikele, et Moskva soovib nagu Washingtongi täielikku tuumadesarmeerimist, kuid lisas üldsõnaliselt, et selle juures tuleb tagada Põhja-Korea julgeolek.

Kohtumise napist sisust hoolimata sai Kim analüütikute sõnul just seda, mida ta oli saama tulnud: tugeva käepigistuse Putinilt rahvusvahelise meedia silme all.

Aasia poliitikauuringute instituudi teadlase Shin Beom-chuli hinnangul ei olnud tippkohtumine mitte niivõrd tegeliku koostöö akt kui diplomaatilise sümbolismi kehastus. "Kuid kohtumine iseenesest oli Kimi jaoks saavutus."

Kohtumine Putiniga on Kimi viimaste aastate diplomaatilise mängu järjekordne käik, mille eesmärk on režiimi negatiivsest rahvusvahelisest mainest vabaneda, leiavad analüütikud.

Kim ei väljunud esimese kuue võimuaasta jooksul oma riigi piiridest, aga alates 2018. aasta märtsist on ta kohtunud neli korda Hiina presidendi Xi Jinpingiga, kolm korda Lõuna-Korea riigipea Moon Jae-iniga, kaks korda USA presidendi Donald Trumpi ja kord Vietnami presidendiga.

"Kim on aru saanud, et kasulik on juba ainuüksi tippkohtumine ise," ütles Harry Kazianis mõttekojast Center for National Interest.

"Kimil pole eduks vaja muud kui pildid Putiniga kätlemisest - omamoodi selfie-diplomaatia, sest tippkohtumise pilte levitatakse kõikjal meedias. Sellega tõestab ta maailmale, et on globaalne riigimees."