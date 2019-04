"Me avastasime täiendavaid logisid Instagrami salasõnade salvestamise kohta loetavas formaadis. Meie praeguse hinnangu järgi mõjutas see miljoneid Instagrami kasutajaid," teatas Facebook pärast seda, kui oli esialgu teatanud taolist ümberkäimist kümnete tuhandete Instagrami kasutajate salasõnadega.

"Me teavitame neid kasutajaid samamoodi nagu teisi. Meie juurdlus on välja selgitanud, et neid salvestatud salasõnu firmasiseselt ei kuritarvitatud ning neile ei pääsetud sobimatult ligi," teatas sotsiaalmeediahiid.

Instagrami emafirma Facebook teatas märtsis sadade miljonite kasutajate krüpteerimata salasõnade salvestamisest, hinnates sellest mõjutatud Instagrami kasutajate arvu kümnetesse tuhandetesse.

Californias baseeruv Facebook jõuab omanimelise sotsiaalvõrgustiku, Instagrami ja sõnumirakendusega 2,7 miljardi inimeseni maailmas.