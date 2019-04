USA välisminister Mike Pompeo lubas reedel, et Ameerika Ühendriigid astuvad jätkuvalt karme samme Venemaa sekkumise suhtes. Kreml väidab, et Muelleri raport ei sisalda tõendeid nende sekkumisest.

Eriprokurör Robert Muelleri neljapäeval avaldatud raportist selgus, et Venemaa tegi ulatuslikke kaitseid aidata kaasa Donald Trumpi valimisele USA riigipeaks.

"Me astume karme samme, mis tõstavad Venemaa jaoks pahatahtliku tegevuse hinda. Me jätkame selle tegemist," ütles Pompeo Washingtonis pärast kõnelusi Jaapani välis- ja kaitseministriga.

"Me räägime pidevatest nõudmistest Venemaale: loobuge tegevustest, mis segavad meie demokraatia edu," ütles Pompeo. "Me näitame neile selgelt, et selline käitumine on lubamatu."

Pompeo rõhutas, et USA siseasjadesse sekkumise lubamatuse küsimus tõstatatakse kõikidel kõrgetasemelistel kohtumistel Washingtoni ja Moskva vahel.

"Venemaa sekkub paljude riikide asjadesse," sõnas USA välisminister, lisades, et sellise sekkumise märke on muu hulgas näha Venezuelas ja Ukrainas.

Kreml: tõendeid Venemaa sekkumisest pole

Kremli teatel ei sisalda Muelleri raport tõendeid Venemaa sekkumisest presidendivalimistesse.

Kremli teatel ei sisalda raport üldse mingit varem avaldamata infot. Venemaa on süüdistused USA presidendivalimistesse sekkumise kohta alati tagasi lükanud.

Teisel arvamusel on paljud Venemaa poliitikavaatlejad, kelle hinnangul ei sea raport kahtluse alla Venemaa sekkumist valimiste käiku. Vaatlejate hinnangul toob see Venemaale edaspidi kaasa tõsiseid probleeme.

"Mueller ei mõista Venemaad õigeks, ta mõistab Trumpi osaliselt õigeks, öeldes samal ajal selgelt välja, et Venemaa sekkus USA valimistesse 2016. aastal, ehkki Trump polnud selles süüdi," kommenteeris Venemaa Teaduste Akadeemia USA ja

Kanada uuringute analüütik Pavel Koškin.