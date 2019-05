Mueller protestib justiitsministri tõlgenduse vastu tema raporti kohta

Pole täpselt teada, milliseid vastuväiteid Mueller kirjas esitas. Justiitsministeeriumi pressiesindaja Kerri Kupec aga ütles, et Mueller väljendas pahameelt selle üle, et Barr esitles tema raporti tulemusi konteksti selgitamata, vahendas The New York Times.

Põhiline vaidlus keskendub sellele, kuidas on avalikkuse arusaamist Muelleri raportist kujundatud pärast tema uurimise lõpetamist ja 448-leheküljelise raporti esitamist 22. märtsil justiitsministrile.

Neljaleheküljeline kiri, mille Barr saatis kongressile kaks päeva pärast raporti saamist, sisaldas vähe detaile raporti järelduste kohta ning jättis mulje, et Muelleri meeskonna hinnangul ei teinud Trump midagi valesti. See võimaldas Trumpil kuulutada, et ta on süüst täielikult vaba.

Kui aga Muelleri raport 18. aprillil avaldati, maalis see presidendist halvema pildi ning näitas, et Muelleri hinnangul on olemas tõendeid selle kohta, et Trump takistas õigusemõistmist.

"Eriprokrurör rõhutas, et mitte midagi justiitsministri 24. märtsi kirjas ei olnud vale või eksitav," ütles Kupec vastuseks ajalehe päringule Muelleri kirja kohta. Muelleri kabineti pressiesindaja keeldus kommenteerimast.

Justiitsministeerium sai Muellerilt kirja neli päeva pärast seda, kui Barr saatis oma järeldused kongressile. Pärast seda rääkisid Barr ja Mueller telefoni teel, milles viimane selgitas oma muret selle üle, kuidas raporti tulemusi on kirjeldatud. Sel ajal oli ministeerium hakanud alles raportit toimetama ning Mueller tõstatas küsimuse, kas raportist ei võiks kohe rohkem avaldada.

"Lõpuks otsustas justiitsminister, et raportit pole mõtet jupphaaval avaldada," ütles Kupec. "Justiitsminister ja eriprokurör leppisid kokku, et täismahus raport avaldatakse koos vajalike parandustega võimalikult kiiresti," lisas ta.

Kolme allika sõnul pahandas Barri ja justiitsministeeriumi kõrgeid ametnikke see, kuidas Mueller oma uurimise lõpetas ja raporti koostas. Nende hinnangul ei täitnud Mueller oma ülesannet, kui keeldus otsustamast, kas Trump rikkus seadust või mitte. Selle tulemusena tunnistas Barr ise Trumpi süüst puhtaks Muelleri konkreetse hinnanguta.

Siiski tõi Mueller välja tõendeid presidendi vastu. Ta tõi välja, et Trump püüdis rohkem kui kümme korda uurimist takistada.

Barr annab kolmapäeval senati õiguskomitee ees raporti kohta tunnistusi. Barr on avalikult öelnud, et ta ei nõustu Muelleri raporti mõne õigusliku põhjendusega. Demokraadid on kutsunud ka Muelleri lähinädalatel tunnistama, kuid seni pole kindlat kuupäeva paika pandud.

Muelleri raport keskendub sellele, kuidas Venemaa 2016. aasta valimistesse sekkus, kas Trumpi kampaania aitas nendele püüdlustele kaasa ning kas Trump üritas takistada õigusemõistmist.