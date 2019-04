"Ma ei taha sellist stsenaariumi lubada," sõnas Lavrov usutluses telekanalile Zvezda TV vastuseks küsimusele, kas Venemaa on valmis otseseks kokkupõrkeks Ühendriikidega piirkonnas juhul, kui Washington otsustab Venezuelas sõjaliselt sekkuda.

"Nüüd kui ameeriklased ütlevad pidevalt, et kõik valikuvõimalused on laual, ei kahtle ma, et nad arvestavad sellise sõjalise õnnemängu tagajärgedega," lausus Vene välisminister.

USA ja Venemaa toetavad Venezuela poliitilises vastasseisus vastaspooli - Moskva president Nicolás Maduro režiimi ja Ühendriigid parlamendispiikrist opositsioonijuhti Juan Guaidód.

Venemaa viis märtsis Venezuelasse paarsada sõjaväelast ja sõjatehnikat.