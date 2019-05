Trumpi ja kongressi vägikaikavedu Muelleri raporti teemal jätkub

USA president Donald Trump kasutas täitevvõimu privileegi, millega takistas kongressil nõuda justiitsministeeriumilt eriprokurör Robert Muelleri raporti täielikku avaldamist. Samal ajal toimus esindajatekoja õiguskomitees hääletus, millega otsustati, et justiitsminister William Barr on tahtlikult kongressi tööd takistanud.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sandersi sõnul on kongressi esindajatekoja õiguskomitee nõudmine Venemaa uurimise raport avalikustada ebaseaduslik ja vastutustundetu, mistõttu ei jäänud president Donald Trumpil muud üle, kui kasutada täitevvõimu privileegi.

"Nad küsivad informatsiooni, mida nad teavad, et nad ei tohi saada," väitis pressiesindaja Sanders.

New York Times kirjutab, et Muelleri raportist on erinevatel põhjustel kinni kaetud umbes 10 protsenti. Suurem osa (69 protsenti) avaldamata jäänud sisust on seotud juurdlustega, mis endiselt kestavad. 18 protsenti avalikustamnata sisust on seotud seadusega, mille kohaselt on föderaalse vandekohtu tõendid salastatud. Lisaks on salastamisel viidatud ka luureallikate ning isikuandmete kaitsele.

"Kui kongressil ei ole õigust näha täielikku ja töötlemata Muelleri raportit, siis ma ei tea, milliseid dokumente meil oleks õigus näha," märkis omakorda esindajatekoja õiguskomitee demokraadist esimees Jerry Nadler.

Justiitsminister William Barr on varem öelnud, et nad ei soovi tervet raportit avalikustada esiteks tunnistajate kaitsmise pärast ja teiseks seetõttu, et kõik tunnistused, mis on antud föderaalse vandekohtu ees, on seadusest tulenevalt salastatud.

Seni on vaid üksikutele kongressi liikmetele antud võimalus kogu raportit näha, kuid nad ei tohi loetut teiste erakonnakaaslastega jagada. Justiitsministeerium üritas küll teha üksikuid järeleandmisi, kuid demokraatidele ei olnud see piisav. Seetõttu toimus õiguskomitees hääletus, millega otsustati, et Barr on tahtlikult takistanud kongressi tööd.

"Selle asemel, et kulutada aega, energiat, maksumaksja raha erakondlikeks trikkideks, pettusteks ja nõiajahiks, peaksid demokraadid keskenduma meie riigi üles ehitamisele," teatas seepeale president Trump.

Nüüd peaks Barri tegevuse üle hääletama ka esindajatekoda, kus demokraatidel on enamus. Kui seal jõutakse samale järeldusele nagu õiguskomitees, siis on tõenäoline, et pooled jätkavad vaidlust kohtus. Lisaks võib edasi lükkuda Robert Muelleri kuulamine kongressis.

Täismahus Muelleri raportit ja sellega seotud dokumente ja tõendeid nõuab välja ka esindajatekoja luurekomitee, kusjuures komitee demokraatidel ja vabariiklastel on selleks sammuks erinevad motiivid. Kui demokraadist esimehe Adam Schiffi sooviks on jõuda selgusele, kas mõni Trumpi lähikonda kuuluv või kuulunud isik on olnud välisriigi, eelkõige Venemaa poolt manipuleeritav, siis Trumpi häälekas liitlane, vabariiklane Devin Nunes loodab tõestada, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) rikkus Trumpi kampaaniameeskonna suhtes reegleid.

Senati luurekomitee, mis on kusjuures vabariiklaste kontrollitud, kutsub aga uuesti tunnistusi andma presidendi poja Donald Trump juuniori. Luurekomitee tahab küsida täpsustavaid küsimusi seoses Trump juuniori varasemate tunnistustega, mis puudutasid Venemaa-juurdlust.