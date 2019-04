Munade värvimiseks jagati laudadele nii värve kui ka siidist riidelappe ning kõiki neid vahendeid, mida on kasutatud juba ammustel aegadel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sibulakoortega saab värvida, lilledega saab värvida ja kuivatatud lilledega saab värvida. Ja seal laua otsas saab mustikatega värvida. Nii et väga palju erinevaid tehnoloogiaid on meil," selgitas Kaarli lasteaia huvitegevuse koordinaator Mari-Ann Oviir.

Muidugi läks vaja potitäite kaupa mune. "Me oleme ära jaganud need värvid, mis peavad kuuma vee sees olema ja need, mis külma vee sees on. Ühe sõnaga - meil on siin laboratoorium," ütles Kaarli koguduse lastetöö juhataja, Kaarli kooli direktor Signe Aus.

"Mulle pannakse siia värvi ja siis ma teen niimoodi. See lähebki selliseks värviliseks. Ja seda ma teengi," kirjeldas mune värvinud Mattias.

"Võtab teibi, panen ümber muna ja kastan värvi umbes kuueks minutiks. Ja siis tuleb selline, et kui võtan teibi ära, on valged triibud," kirjeldas Jakob.

Kaarli koguduse diakon Meelis Holsting ütles, et munade värvimine on vana kiriklik tava.

"Kui mu mälu ei peta, siis 13. sajandil on mune värvitud. Aga üks põhjus on see, et muna on uue elu sümbol, ülestõusmise sümbol, see kõva muna koor sümboliseerib Kristuse hauda, kust ta ülestõusmise ööl välja murrab nagu tibu muurab end munakoorest välja elule," rääkis Holsting.

Ühiselt värvitud munadest osa viiksale hommikul kirikusse. Kaarli kirikus on tava, et pärast ülestõusmispüha jumalateenistust on munade veeretamise võistlus.