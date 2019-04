Tallinna Peeter-Pauli katedraali õuele tuli kogudus selleks, et ühiselt süüdata paasaküünal ja jagada siis omavahel küünlaleegi valgust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peeter-Pauli katedraali õuel süüdati seekord kaks küünalt. Teise, väiksema küünla viisid Ema Teresa õed oma kabelisse.

Kurb sündmus võib liita inimesi, ütles roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, pidades silmas Pariisi Jumalaema kiriku põlengut. Paljud Eestis elavad inimesed on pöördunud tema poole sooviga annetada kiriku taastamiseks.

"Igaüks meist, kui ta elab päev-päevalt Jumala lapsena, ta on Pariisi Jumalaema kirik ja isegi veel suurem väärtus kui Pariisi Jumalaema kirik. Ja ma ütlen seda inimesena, kelle jaoks Jumalaema kirik tähendab palju, sest see oli kunagi minu kodukirik," rääkis Jourdan.

Pühadeks soovib Jourdan, et inimesed suudaksid ka pärast raskusi taas püsti tõusta.

"Minu pühadesoov on, et kui meie elus on vahel kurvad sündmused, et me oskaksime alati üles, püsti tõusta. Ma ütlesin, et Kristuse sõnum ei ole, et me kunagi ei kuku või et kunagi ei hävi, vaid see on see, et pärast hävimist me tõuseme püsti," ütles piiskop.

Õigeusu kirik tähistab pühapäeval palmipuude püha. Neil on üestõusmispüha täpselt nädala pärast.

Paavst palvetas rahu nimel

Katoliku kiriku pea paavst Franciscus tuletas tavapärases pühadepöördumises Urbi et Orbi - linnale ja maailmale - meelde pingekoldeid Süürias, Liibüas ja Sudaanis ning palvetas seal rahu saavutamise nimel.

Eraldi tuletas paavst meelde Sri Lanka terrorirünnakute ohvreid.

Paavsti pöördumises leidis mainimist ka olukord Lõuna-Ameerikas, eriti Venezuelas. Kirikupea sõnul puuduvad seal inimestel võimalused väärikaks toimetulekuks.

Paavst palvetas, et Jumal annaks poliitikuile jõudu ja tahet olukorda muuta.

"Andku Issand kõigile poliitilistele vastutajatele võimalus töötada sotsiaalse ebaõigluse, tagakiusamise ja vägivalla lõpetamise nimel ning astuda konkreetseid samme, et vähenda lõhesid ja anda rahvale abi, mida see vajab," palvus paavst.