Lihavõttepühadel saab edukalt värvida ka jaanalinnumune

20 aastat jaanalinde kasvatanud Muhu Laasu talu perenaine Helena Erik saab ja teab jaanalindudest rääkida kõike, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Kaks nädalat nad munevad üle päeviti ja siis puhkavad kaks nädalat. Kui on hea suvi ja kenas munemiseas lind, siis umbes 30 kuni 35 muna võib tulla ühe emalinnu kohta suve jooksul," rääkis Erik.

Ja mis salata, kui lihavõttepühadeks ostetakse poodidest koju ikka kuni paar karpi valgeid kanamune, siis Erikute peres saadakse vajadusel hakkama vabalt ainult ühe munaga.

"Sellest ühest munast ikka tuleb kõvasti, sest keskmine muna, nagu selline 1,3 kuni 1,5 kilogrammi on 22 kuni 24 kanamuna. Aga mis on suurem, see on juba 25-28 kanamuna. Ja valgusisaldus on ka suurem kui kanamunades," selgitas Erik.

Perenaine oli nõus seekord oma tavapärased retseptid kõrvale jätma ja eksperimendi peale välja minema.

"Üks roog, mida me teinud ei ole, on see nn härjasilm," ütles Erik, kelle sõnul läheb jaanalinnumuna avamiseks vaja trelli.

Väga suurt maitseerinevust kanamunal ja jaanalinnumunal ei ole. "Erinevus seisneb valgusisalduses. Jaanalinnumuna on vaja natuke rohkem lahjendada kui kanamuna. Muud vahet seal ei olegi," rääkis ta.

Lihavõttepühadel saab jaanalinnumuna ka edukalt värvida. Näiteks jaanalinnumuna värvimine sibulakoortega keetes võtab aga aega 45 minutit. Kuigi ka siin on üks eriline nüanss olemas - ei pea üleüldse värvima jaanalinnumuna, võib vabalt värvida ka janalinnumuna koort, kust sisu juba välja võetud.

"Kui te tühja munakoort keedate, siis arvestage, et see päris põhja ei lähe, vaid jääb ulpima pisut. Kümne minuti pärast keerate ümber ja lasete veel kümme minutit, siis on kindel," selgitas Erik.