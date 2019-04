Sri Lanka kirikutes ja luksushotellides pühapäeval korraldatud plahvatustes hukkunute arv on tõusnud 290 inimeseni, haavata sai umbes 500 inimest, teatas saareriigi politsei esmaspäeval.

Sri Lankal korraldati pühapäeval ülestõusmispühale ajastatud pommirünnakud neljale hotellile ja kolmele kirikule, teiste seas Colombo Püha Antoniuse pühamule, mis on ajalooline katoliku kirik. Kaheksas plahvatus korraldati ühes majas, mida politseinikud asusid läbi otsima.

Võimudel õnnestus teha kahjutuks lõhkekeha pealinna Colombo suurimas lennujaamas.

Võimud tühistasid esmaspäeva hommikul kogu riigis kehtestatud öise liikumiskeelu. Vastutust rünnakute eest ei ole keegi enda peale võtnud, kuid politsei teatel on vahistatud 24 inimest.

Sri Lanka valitsuse teatel on plahvatusohvrite seas kolm India, kolm Briti, kaks Türgi ja üks Portugali kodanik. Välisministeeriumi andmetel on kadunud üheksa välismaalast, tuvastamata on 25 surnukeha, keda peetakse välismaalasteks.

Praeguseks on teada, et kaheksast rünnakust vähemal kaks korraldasid enesetapuründajad.

Ründajatel võis olla sidemeid välismaal

Peaminister Ranil Wickremesinghe ütles pühapäeva õhtul, et seni päevavalgele tulnud arvatavate korraldajate nimed on kohalikud, kuid uurijad uurivad ka, kas ründajatel oli ülemeresidemeid.

Peaminister tunnistas ka, et võimalike rünnakute osas oli olemas eelhoiatus. "Me peame uurima seda, miks ei rakendatud kohaseid ettevaatusabinõusid," lausus ta.

Wickremesinghe rõhutas samas, et Sri Lanka valitsuse prioriteet on "terroristide tabamine".

"Esmalt peame tabama, et terrorism ei tõsta Sri Lankal pead," ütles peaminister.

Pühapäevased koordineeritud terrorirünnakud olid rängim vägivallaakt Sri Lankal pärast kodusõja lõppu saareriigis 2009. aastal.

Rünnakute eest ei ole seni keegi vastutust võtnud, kuid Sri Lanka politseiülem Pujuth Jayasundara oli juba 11. aprillil hoiatanud, et riigis kavandatakse enesetapurünnakuid "olulistes kirikutes".

Üks välisriigi luureagentuur oli teatanud islamiäärmusliku rühmituse NTJ rünnakukavast Sri Lanka kirikute ning ka India esinduse vastu Colombos. Politseiülem saatis luureagentuuri hoiatuse edasi riigi politseijuhtidele.

Valitsus kehtestas liikumiskeelu ja keelas sotsiaalmeedia kasutamise

Sri Lanka valitsus kehtestas seoses rünnakutega üleriigilise liikumiskeelu, mis jõustub politsei teatel viivitamatult ja jääb jõusse järgmise teateni.

Valitsus teatas pühapäeval ka ajutise keelu kehtestamisest sotsiaalmeedia kasutamisele.

"Valitsus on otsustanud blokeerida kõik sotsiaalmeediaplatvormid, et ennetada ebatäpse ja väära informatsiooni levimist. See on vaid ajutine meede," ütles presidendi esindaja Udaya R. Seneviratne.

Välisministeerium: eestlasi ohvrite hulgas ei ole

Eesti kodanikud pole teadaolevalt rünnakutes viga saanud. Välisministeerium teatas, et jälgib olukorda. "Välisministeerium palub kõigil Eesti kodanikel, kes viibivad Kochchikade, Negombo, Batticaloa ja Colombo linnades Sri Lankal, võtta ühendust oma lähedastega. Lähedastel, kellel ei ole õnnestunud piirkonnas viibivate eestlastega kontakti saada, palume pöörduda välisministeeriumi poole."

Eesti välisminister Sven Mikser avaldas Sri Lanka välisministrile Tilak Marapanele ja rahvale kaastunnet.

"Mõistan rangelt hukka mitmeid inimelusid nõudnud pommirünnakud Kochchikade, Negombo, Batticaloa ja Colombo linnades Sri Lankal. Terrorismiakt ülestõusmispühade ajal on rünnak usuvabaduse ja religiooni vastu," lausus välisminister Mikser.

"Avaldan siirast kaastunnet ohvrite lähedastele ja soovin kõigile, keda see veresaun on mõjutanud, tugevust ja kiiret paranemist sel süngel ja raskel hetkel. Meie mõtted on teiega," lisas Mikser.

Pompeo kinnitas mitme USA kodaniku surma Sri Lanka terrorirünnakutes

Sri Lankal pühapäeval terrorirünnakutes hukkunud rohkem kui 200 inimese seas on mitu ameeriklast, teatas USA välisminister Mike Pompeo.

"Kuigi paljud üksikasjad rünnakute kohta on alles päevavalgele tulemas, saame kinnitada, et tapetute seas oli mitu USA kodanikku," lausus Pompeo avalduses.

"USA saatkond töötab väsimatult igakülgse abi osutamiseks meie kodanikele, keda rünnakud on mõjutanud, ja nende peredele," sõnas välisminister.

Sri Lanka võimud on teatanud, et hukkunute seas on USA, Suurbritannia, Hollandi, Hiina ja Portugali kodanikke.

Terrorirünnakutes sai surma ka Briti kodanikke, kinnitas Briti välisministeerium pühapäeval.

"Saame kinnitada, et tänastes õõvastavates rünnakutes Sri Lankal tapetute seas oli britte," ütles välisametkonna pressiesindaja AFP-le.

Saksa ja Prantsuse liidrid mõistsid Sri Lanka rünnakud hukka

Saksa kantsler Angela Merkel ja Prantsuse president Emmanuel Macron mõistsid pühapäeval hukka pommirünnakud Sri Lankal.

"Usuviha ja ebatolerantsus, mis on näidanud ennast täna nii kohutaval viisil, ei tohi võita," sõnas Merkel.

"Seda on šokeeriv näha, et inimesed, kes tulid ülestõusmispühi tähistama, võeti selles kuritahtlikus rünnakus teadlikult sihtmärgiks," ütles Merkel kaastundeavalduses Twitteris.

"Me mõistame need jälgid teod karmilt hukka," kirjutas Prantsuse president Twitteris. "Sel ülestõusmispühal oleme täielikult solidaarsed Sri Lanka rahvaga ja mõtetes ohvrite lähedastega," lisas Macron.

Trump ja paavst avaldasid kaastunnet

USA president Donald Trump avaldas pühapäeval Sri Lanka rahvale kaasrunnet."Südamest kaastunne Ühendriikide rahvalt Sri Lanka elanikele nende kohutavate terrorirünnakute tõttu kirikute ja hotellide vastu," kirjutas president Twitteris. "Me oleme valmis aitama!"

Paavst Franciscus teatas, et seisab vägivallaohvrite kõrval. "Kuulsin kurbusega uudist rünnakutest, mis on täna, ülestõusmispühal toonud kaasa leina ja valu," ütles Franciscus Vatikanis ülestõusmispüha läkituses.

"Tahan väljendada oma südamlikku lähedust kristlaste kogukonnaga, mida rünnati palvuse ajal, ja kõigi selle jõhkra vägivalla ohvritega," lausus paavst.

Moskva: Sri Lanka sündmused näitavad terroritõrjekoalitsiooni vajadust

Äsjased traagilised sündmused Sri Lankal on taas kinnitanud vajadust rahvusvahelise kogukonna jõupingutuste kinnistamise järele võitluses rahvusvahelise terrorismi vastu, teatas Vene välisministeerium pühapäeval.

"Me oleme maruvihased terroristide viimase ebainimliku rünnaku pärast, millel ei ole ja ei saagi olla mingit õigustust," teatas Vene välisametkond kommentaaris.

Ministeerium edastas "ohvrite peredele siirad kaastundeavaldused ja soovis vigastatutele kiiret paranemist".

Vene välisametkonna teatel rünnakud Sri Lanka turismipiirkondi ei puudutanud.

"Esialgse saadaoleva info järgi ükski Vene kodanik viga ei saanud. Vene saatkond Sri Lankal peab sidet kohalike õiguskaitseametkondadega ja on valmis pakkuma Vene kodanikele igakülgset vajalikku toetust," teatas ministeerium.