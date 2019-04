Fondi patroon, president Kersti Kaljulaid tõi oma kõnes välja, et sageli öeldakse, et üks ei ole lahinguväljal sõdur. Aga siis, kui juhtub kõige halvem – sellel päeval ta on. "On see üks sõdur, kes maksis ülima hinna. Justnimelt, ka üks, igaüks on lahinguväljal sõdur, sest ta on valmis olema see üks, kes sel päeval koju ei tulnud."

"Arre Illenzeer jäi sellele lahinguväljale, kuid tema nimi elab edasi Carolin Illenzeeri Fondis, mille kaudu saavad tuge tema tütar ja kümned teised langenud ja vigastada saanud võitlejate lapsed. Ka vigastada saanud missioonisõdurid teenivad ja võitlevad edasi," ütles president Kaljulaid.

Õhtul alanud heategevuslikul kunstioksjonil läksid müüki Made Balbati "Väike Prints", Uno Roosvalti "Variatsioon XI", Epp Maria Kokamäe ""Väike Ingel toob kevade", Kamille Saabre "Aeg, ajas olla" ning Kadi Kurema sari "Lugejate aasta".

Roosvalti ning Saabre maalid tulid oksjonile alghinnaga 1000 eurot ning Kokamäe maali alghind on 500 eurot.

Meenete müügi ja oksjoniga koguti kokku 7000 eurot. Kõikide tuludega kokku laekus vigastatud või hukkunud kaitseväelaste laste toetuseks 20 000 eurot.

Kõik kogutud tulud lähevad täies mahus vigastatud või hukkunud kaitseväelaste laste huvitegevuse ja hariduse toetuseks.