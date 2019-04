Milrem LCM võitis kaitseväe tehnika hooldustööde hanke

Lepingu sisuks on kaitseväe Mercedes-Benz ja DAF tüüpi sõidukite mootorite, käigu- ja vahekastide ning sildade remont. Lepingu kestvus on seitse aastat ning raamlepingu eeldatav maht on 2,1 miljonit eurot. Hankes osales kaks ettevõtet, teatas kaitseinvesteeringute keskus.

Kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar sõnul annab leping kaitseväele pikaajalise kindluse, et rivitehnika on kasutamiseks valmis.

"Mercedes-Benz ja DAF tüüpi sõidukid on kaitseväes väga levinud, seetõttu otsis riik kindlat remondipartnerit, kes suudab tagada kaitseväe tehnika parima valmisoleku," ütles Soosaar.

"Sõidukite hooldus ja remont on kaitseväe tehnikapargi töömahukaim ja olulisim valdkond, mis kindlustab kaitseväe üksuste mobiilsuse ja valmisoleku kriisiolukordades kiirelt reageerida," lisas ta.

"See pealtnäha lihtne leping on tegelikult väga olulise tähendusega Eesti riigikaitsevõimele," ütles Milrem LCM-i juhatuse esimees Ingvar Pärnamäe. "Lepingus toodud töödega pikendatakse kaitseväe rivisõidukite eluiga ja see tagab sõidukite jätkusuutlikkuse nii rahuaegseks väljaõppeks kui ka vajadusel kriisi- või sõjaolukorraks."

Milrem LCM on remontinud kaitseväe tehnikat aastast 2014, kui võitis XA-tüüpi SISU soomukite remondihanke. "Sõlmitud leping sobib hästi kokku Milrem LCM-i põhikompetentsidega ning meie ettevõttes on olemas kõik vajalik lepingu edukaks elluviimiseks," sõnas Pärnamäe.

Milrem LCM on Eesti kaitsetööstusettevõte, mis pakub relvasüsteemide, raske- ja soomustehnika ning muu sõjalise varustuse elutsüklihalduse teenust. Ettevõte teostab remondi- ja hooldustöid erinevatele kaitseväe sõidukitele, sealhulgas soomukitele Sisu XA-180 ja XA-188, jalaväe lahingumasinatele CV-9035 ning teistele kaitseväe sõidukitele Tallinnas ja Võrus. Milrem LCM kuulub 60 protsendi ulatuses Patria OY-le ja 40 protsendi ulatuses Mootor Grupile.