Hollandi armee võttis kasutusele Milremi mehitamata maismaasõidukid

Armee kasutab Milrem Robotics'i sõidukeid projektis, mille eesmärk on uurida, kuidas uued mehitamata platvormid suurendavad üksuste võitlusvõimet ja vähendavad ohtu sõduritele, teatas ettevõte pressiteates.

Sõidukid tarniti armeele transpordi konfiguratsioonis koos vajalike varuosade ja tarvikutega. Koos sõidukitega pakub Milrem Robotics armee personalile operaatori- ja hooldusväljaõpet ning taktikalise kasutamise oskusteavet. Lisaks pakub ettevõte järgneva kahe aasta jooksul sõidukite elutsüklihaldust ja täiendusi.

"Oleme väga uhked selle üle, et Hollandi armee THeMISed kasutusele võttis," ütles Milrem Robotics'i tegevjuht Kuldar Väärsi. "Euroopas, USA-s ja Lähis-Idas läbi viidud testid ja osalemine kaitsevägede õppustel on tõestanud, et THeMIS on tõhus vahend jalaväe toetuseks," lisas ta.

"THeMIS valiti selle hea maastikusuutlikkuse järgi - see 1,5-tonnine robot suudab probleemideta üles sõita 30-kraadisest tõusust kandes hõlpsasti vähemalt 750-kilogrammist koormust," ütles RAS üksuse ülem kolonelleitnant Jules den Ouden.

THeMISe võimeid pandi peatselt pärast kättesaamist testile Šotimaal toimunud õppusel.

"THeMIS mängis tarneahelas olulist rolli. Miks peaksime saatma sõdurid laskemoona tooma ning nad sihtmärkideks tegema, kui THeMIS saab selle meieni tuua?" küsis den Ouden.

THeMISt on varemgi kasutatud mitmetel sõjalistel harjutustel, näiteks Last Mile ja Army Warfighting Experiment 2018 Ühendkuningriigis. Hiljuti alustas üks THeMIS tegevust koos Eesti kaitseväelastega Mali välismissioonil.