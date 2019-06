Eesti kaitsetööstus katsetab Aafrikas mobiilset süsteemi

Eesti sõdurid osalevad Prantsusmaa juhitaval operatsioonil Malis, mille eesmärk on toetada Saheli piirkonnas viie riigi võitlust islamiäärmuslastega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti sõdurite ülesandeks on Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine. Eesti kergejalavägi kasutab Pasi soomukeid, kuid kolm nädalat on neil katsetustel mobiilne vaatlussüsteem.

See on kombinatsioon Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukist ja Threod Systemsi droonist. Mehitamata roomikliikurit saab lisaks kasutada ka nö muula rollis.

"Sõdurid saavad oma vahendid, relvastuse laduda selle masina peale ja võtta selle patrulli või mõnele muule operatsioonile," selgitas Milrem Roboticsi kaitseprogrammide osakonna direktor Jüri Pajuste.

Vaatluseks ühendatakse roomikliikuri külge kaabliga droon, mille sensorid jälgivad õhust kaitstava objekti või allüksuse paiknemiskoha ümbrust. Paari kilomeetri kauguselt tuvastab droon autonumbri ka pimedas, kinnitas Milremi esindaja. Et droon saab voolu liikurilt, on tema töötsükkel pikem kui tavalisel akutoitega droonil. Liikur töötab samuti elektriga, mida ta nö iseendale toodab.

"Meie süsteemi eelis on see, et tegemist on hübriidiga. Masin ise liigub elektri jõul ja vajadusel on võimalus diiselgeneraatoril, mis asub masinal, toota juurde lisaenergiat. Nii kaua kuni diiselgeneraatorisse kütust lisad, on võimalik selle masinaga opereerida," märkis Pajuste.

Juba on ka ilmnenud ka miinused - terav laavakivipinnas kulutab kummiroomikuid kiiremini kui Eestis. Kuid side, generaator ning akud toimivad Aafrikas. Ja Milrem Robotics on kindel, et mehitamata robotmasinate üksused võtavad tulevikus sõduritelt eelsalkade töö üle.

"Üksused masinatest, mis on varustatud, võib-olla ka siis relvastatud erinevate vahenditega, kes siis või mis siis on võimelised täitma lahinguoperatsioone liikudes välja aladesse, kuhu ei ole soovitatav või me ei taha saata sõdureid.

Katsetusperioodi Malis on plaanis pikendada vel ühe missiooni võrra.