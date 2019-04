"Otsustati tarnida umbes 32 000 tonni diiselkütust Ukrainasse ja 8000 tonni Poolasse ning umbes 10 000 tonni autobensiini samuti Ukraina turule," ütles ta.

Ettevõte teatas ettevõte, et Poola naftatrasiidifirma PERN SA kirja järgi lõpetab Poola nafta vastuvõtmise Adamovos kohaliku aja järgi kell kümme õhtul.

Transiit lõpetatakse, sest Družba naftatoruga ühendatud rafineermistehased keelduvad standard piirmäärast 30 korda kõrgema kloriidide sisaldusega nafta vastuvõtmisest, teatas firma.

Transiit Ukraina suunal rafineerimistehastesse Tšehhis, Slovakkias ja Ungaris jätkub.

Ka Saksamaa teatas, et peatab Venemaa suunalt läbi naftajuhtme Družba kulgeva toornafta impordi.

Riikide otsus on tingitud järsult langenud toornafta kvaliteedist, mis võib rikkuda naftatöötlemistehaste seadmeid. Põhjuseks on teatud orgaaniliste ühendite tavatult kõrge konsentratsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Venemaa energeetikaministeerium teatas, et püüab kvaliteediprobleemidega tegeleda.

Kvaliteet on ka langenud Läänemere Ust-Luga sadamast veetaval toornaftal ja naftatöötlemistehased otsivad nüüd toormele alternatiive.

Naftajuhe Družba ühendas kunagi nn sotsialismimaid Siberi naftamaardlatega. See on maailma üks pikemaid naftajuhtmeid, kogupikkusega ligi 4000 kilomeetrit. Päevas läbib seda juhet ligi miljon barrelit. Kui toornafta enam ei liigu, siis Poolas on häiritud kütusefirmade PKN Orlen ja Grupa Lotos töö.

Saksamaal on selle transiidiga seotud niisugused firmad nagu Shell, Total, Eni ja Rosneft.

Naftatöötlemistehaste peatamine on väga kallis, aga veelgi kallimaks võib osutuda tehaste remont ja võivad tekkida suured kahjutasunõuded. Vene toornaftaga pole sääraseid probleeme olnud kümme aastat.

Venemaa lubab puhta toornafta torujuhtmesse saada uuel nädalal.