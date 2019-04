Kauaaegsest Delaware' senaatorist sai valimiste kogenuim ja tunnustatuim demokraat, kes juhib arvamusküsitlustes kuid ja võibolla isegi aastaid kestnud kampaaniaplaneerimise järel.

Aastatel 2009-2017 president Barack Obama valitsuses asepresidendina töötanud Biden oleks 2020. aasta novembris valimispäeval 77-aastane.

Viimases Real Clear Politicsi arvamusuuringus toetas Bidenit 31 protsenti neist, kellelt küsiti, kes neile demokraatide kandidaatidest eelvalimistel meeldib. Teisel kohal oli Bernie Sanders 23 protsendiga.

Biden ütles Twitteri-postitusele lisatud kolmeminutises videos, et ei saa tegevusetult pealt vaadata, kuidas president Donald Trump "selle riigi iseloomu fundamentaalselt muudab".

"Selle riigi põhiväärtused... meie koht maailmas... meie demokraatia... kõik see, mis on teinud Ameerikast Ameerika, on kaalul. Seepärast teen ma täna teatavaks oma kandidatuuri USA presidendi ametikohale," ütles ta Twitteris.

Bidenis, kes on jäänud töölisklassile omaseks hoolimata ligi poolest sajandist Washingtoni poliitikas, nähakse kandidaati, kes annab ameeriklastele kindlustunnet, on valijatele tuntud suurus 20 teise demokraatide kandidaadi hulgas, kes seni on end üles andnud.

Talle võib saatuslikuks saada ülearu intiimne suhtlusstiil, mida panevad pahaks eriti naised. Bideni pressiesindaja oli hiljuti sunnitud tõrjuma "interneti pimedatest nurkadest" välja tulnud "parempoolseid trolle", kes panevad soovimatu puudutamise ühte patta tuttavate, kolleegide ja sõprade embamisega ametissevannutamiste tseremooniatel.