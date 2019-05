USA endine asepresident Joe Biden alustas valimiskampaaniaga

Biden on valinud Philadelphia oma kampaania peakorteriks.

Kampaania avakõnes kutsus Biden valijaid üles otsima mõistmist ja head läbisaamist ning tõrjuma president Donald Trumpi "kõva südant".

Biden sõnas, et üritab demokraatidele ja vabariiklastele pakkuda teist teed ühtsusele.

Endise asepresidendi sõnul ei võida demokraadid valimisi, kui nad valivad vihase kandidaadi, kes vabariiklasi ründama asub ja sõidab Trumpi vihkamisel.

"Seda nad teile räägivad, et seda on vaja demokraatide valimiste võitmiseks. Mina seda ei usu. Ma usun, et demokraadid tahavad seda rahvast ühendada. See on alati olnud erakonna tuumaks. Ühtsus," manitses Biden.

Telekanali CNN aprillilõpu küsitluse järgi toetab Bidenit 39 protsenti demokraatidest või demokraatide poolde kalduvatest valijatest. Senaator Bernie Sandersit on teisel kohal 15 toetusprotsendiga. Demokraatide presidendikandidaadiks pürgib juba 23 poliitikut.