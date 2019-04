Endine peaminister ja Reformierakonna kandidaat europarlamendi valimistel Taavi Rõivas ütles neljapäeval Raadio 2-s antud intervjuus, et kui Keskerakonna motiiviks kolmikliidus olemiseks on peaministri koht ja EKRE-l pole lihtsalt muud matemaatilist võimalust, siis Isamaad hoiab seal hirm vastasel juhul toetajaid kaotada.

"Isamaad hoiab seal hirm, et kui EKRE on koalitsioonis ja nemad opositsioonis, siis EKRE võtab veel nende populaarsust ära. Selles viimases näen palju ebakõla, sest ma usun, et kui EKRE ja Isamaa on koos valitsuses, siis Isamaa kaotab päevadega populaarsust EKRE-le ja see nende kõige suurem hirm realiseerub palju kiiremini," rääkis Rõivas, kelle sõnul võttis ka Keskerakonna liider Jüri Ratas EKRE-t valitsusse kutsudes põhjendamatult suure riski.

Reformierakonna opositsiooni jäämist keeldus Rõivas nimetamast altminekuks. "See valitsus, mis praegu kokku klopsiti, ei saa kindlasti nelja aastat kesta, sest ainus siduv liin on neil ametikohtade jagamine, ja ma ei näe siin tugevat visiooni Eestile ja seetõttu ei näe ma ka, et valitsus saaks pikalt edukas olla. Olen nõus Kaja Kallasega, kes ütles, et ükskord me teeme selle valitsuse niikuinii," ütles ta.

Rõivase sõnul ei ole mõeldav, et Reformierakond hakkaks EKRE-ga koostööd tegema. "Küsimus on selles, et paljud EKRE välispoliitilised seisukohad on Eestile fundamentaalselt ohtlikud. /.../ Lisaks üldse ei meeldi see, et kui ma viimasel ajal käin välismaal konverentsidel, siis nii kuluaarides kui ka Kiievis lausa publikust küsiti, et vaadake, missugune erakond teil võimule tuli. Kui meie maine rahvusvaheliselt halveneb, vähenevad ka siia tulevad investeeringud," rääkis Rõivas.

Kui saatejuht Andrus Karnau tuletas Rõivale meelde, et kaks aastat tagasi pidi ta loobuma riigikogu asespiikri kohast pärast Malaisia skandaali ning tahtis teada, kas Rõivas sellest ka midagi õppis, vastas endine peaminister, et nõrk poliitik on see, kellel üldse vaenlasi pole.

"Ma õppisin sellest seda, et sellist sopatormi ei soovi ma ka kõige suurematele vaenlastele. Ma nägin, kuidas väga paljud, ka poliitilised konkurendid, kahjurõõmu tundsid," ütles ta. "Soppa loobiti seal kordades rohkem, kui seal üldse mingit sisu oli."