Romuautode Euroopast Eestisse parseldamine käib täie hooga

"Euroopa Liidust rändavad meile heade autode vahel tihti sõidukid, mis on vanametalli kokkuostjale vaid grammikese võlgu, need masinad vuntsitakse natuke ilusamaks, keeratakse maha läbisõidunäidik, peidetakse avariijäljed, pannakse hinda juurde ja lähebki uuesti kaubaks," rääkis Sillat usutluses Postimehele.

Eestisse tuuakse aastas umbes 50 000 autot, neist pooled uued, pooled pruugitud. Kasutatud autode keskmine vanus on kaheksa kuni kümme aastat. "Ma julgeks öelda, et neist omakorda pooled, 12 000, on ilmselt võltsitud näitajatega," lausus Sillat.

Ta lisas, et see tekitab ka olukorra, kus oma autot korralikult hoidnud inimene ei saa seda müües Eestis õiglast hinda, kuna Belgiast, Hollandist või Saksamaalt on toodud siia auto, mis on kordades odavam, kuid võltsitud läbisõiduga ja halvas seisukorras.