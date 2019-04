Sihasutus KredEx on tänavu saanud kohalikelt omavalitsustelt üheksa lammutustegevuse toetamise taotlust. Toetusteks oleks jagada umbes miljon eurot. Mullu esitati kogu aasta jooksul 12 sellist taotlust.

Kredexi toetuste haldur Anu Holmberg ütles, et omavalitsuste huvi on praegu siiski küllaltki madal, arvestades summat, mida toetusteks anda oleks.

"Lammutustoetuse meede on avatud 2015. aastast. Eelarves on praegu umbes miljon eurot, ootame omavalitsusi seda kasutama," ütles Holmberg.

Möödunud aasta novembris jõustus muudatus, mille järgi on maksimaalne võimalik toetusmaht ühe omavalitsuse kohta varasema 60 000 euro asemel 100 000 eurot.

Samuti laiendati mullu toetuskõlblikkuse ringi: lisaks elamutele saab nüüd toetust ka kasutusest välja langenud ühiskondlike hoonete, sealhulgas haridus- ja teadushoonete lammutamiseks.

Jätkuvalt on üks põhitingimus see, et lammutamisele minev hoone peab olema munitsipaalomandis. Toetust saab kogukuludest kuni 70 protsendi ulatuses.

Holmbergi sõnul on Tori vald tänavu esitanud kolm taotlust Sindis asuvate hoonete lammutamiseks, Sillamäe soovib lammutada kahte maja Majakovski tänaval ning samuti on avaldusi tulnud Kohtla-Järvelt ning Jõelähtme vallast.

"Taotletava toetuse summa oleneb maja suurusest ja selle lammutamise keerukusest. Kui Kohtla-Järvel asuva maja lammutamine maksab umbes 57 000 eurot, siis seal on toetusmäär 40 000 eurot. Samas Jõelähtme vald soovib saada 10 000 eurot," ütles Holmberg.

Tori vallavanem Lauri Luur ütles, et Sindis läheb lammutamisele endine kutsekooli kompleks ning üks väike amortiseerunud elamu.

Tema sõnul on vald saanud KredExilt oma taotlustele positiivse vastuse, kuulutab hanke välja lähipäevil ning lammutamine võiks alata mais või juunis.

"Koolikompleksi kahe hoone lammutamise toetus on mõlema puhul umbes 30 000 eurot ja elamule 9000 eurot, kokku seega peaaegu 70 000. Lammutustöö kogumaksumus võib olla umbes 100 000 eurot või natuke üle selle. Mis sinna asemele võiks tulevikus tekkida - hetkel konkreetset ideed ei ole," ütles Luur.

Kokku on aastate jooksul KredExile laekunud 79 lammutustoetuse taotlust, neist 66 puhul on tehtud toetuse eraldamise otsus ning 60 toetust on välja makstud.

Kõige aktiivsem toetuse kasutaja on olnud Sillamäe. Aastate jooksul on seal toetuse abil lammutatud kümme hoonet.

Kuus aastat tagasi ilmnes omavalitsuste küsitlusest, et Eestis on kokku umbes 250 tühja korterelamut, mis oleks vaja lammutada.

Ühtlasi prognoositi, et 2030. aastaks võib lisanduda veel 640 sellist hoonet.