Taani ei ole tõestanud, et listerioosipuhangu põhjustas Eesti kalatootja

Taani ametkonnad ei ole senini tõendanud, et Eesti ettevõte M.V. Wool põhjustas Taanis listeeriapuhangu.

Tänavu märtsis süüdistasid Taani võimud M.V. Wooli, et nende tooted sisaldasid listeria monocytogenes'i bakterit, mis põhjustab ohtlikku listeeriat. Taanlased väitsid toona, et haigestunud said selle Eesti tootja külmsuitsukala süües, kirjutas ERR-i venekeelne portaal.

"Hoolimata meie korduvatest päringutest ei ole Taani riiklik veterinaaramet seni suutnud anda Eesti veterinaar- ja toiduametile ühtki dokumentaalset tõendit, et mikrobioloogiliste uuringute tulemused ületavad Euroopa Liidus kehtivaid norme," ütles M.V. Wooli direktor Mati Vetevool.

Praegu ettevõte oma toodangut Taani ei müü ja tegeleb juhtunu tõttu tekkinud kahjude kokkuarvutamisega.

"Me ei saa praegu kahjusummat öelda," sõnas Vetevool, kelle sõnul jätkavad nad kalade töötlemist ja müümist Euroopa Liidus ja Eestis.

Taani võimude teatel ei ole Eesti ettevõtte tooted Taanis keelustatud, kuid neid kontrollitakse hoolega.

"Nagu teate, tooted kutsuti turult tagasi 15. märtsil. Uusi juhtumeid pole pärast seda registreeritud. Töötame koos Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC), Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja teiste EL-i riikidega, kes on puhanguga seotud," teatas Taani veterinaar- ja toiduamet.

Selle kohta, kas listerioosipuhangu seotust Eesti kalatoodetega jätkuvalt uuritakse, amet vastust ei andnud, märkides, et nad tegelevad pidevalt listeeriatüvede võrdlemisega toodetes ja inimese veres ning alates toodete turult eemaldamisest ei ole listeeriatüüpi 1247, mis haiguspuhangu ajal tuvastati, rohkem leitud.

Igal aastal registreeritakse Taanis 40-60 listeeriajuhtumit.

Listerioosi võivad nakatuda nii loomad kui ka inimesed. Bakteri laia leviku tõttu looduses puutuvad inimesed temaga sageli kokku, kuid sellega ei kaasne ilmtingimata infektsiooni. Bakter ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi.

Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni. Listeeriasse nakatumise põhjusteks võib olla saastunud toit nagu näiteks liha, kala, piimatooted, salatid ja puu- ja juurviljad. Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk ka näiteks külmkapis.