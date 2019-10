Mati Vetevool: meie tehases listeeriat ei ole

Mati Vetevool rääkis, et tehases käisid eelmisel nädalal veterinaarinspektorid, kes võtsid 21 pinnaproovi ja neli proovi kaladest ja kolmest tootest. "Kõik 21 pinnaproovi olid täiesti puhtad, null. See tähendab, et tehases bakterit ei olnud. Kahes kalaproovis olid listeeria viis osaproovi täiesti puhtad. Aga ühes kalatootes, graavilõhes, oli üks osaproov listeeria leiuga," rääkis Vetevool.

Vetevool on veendunud, et nende tehases listeeriabakterit ei ole. "Kolm kuud on olnud meie tehases kõik pinnaproovid absoluutselt puhtad. Ei ole võimalik, et listeeria end kuskil tehases peidab," lausus Vetevool.

"Meil on kalatööstus, meil igal öösel pestakse. Meil on neljast inimesest koosnev brigaad, kes igal öösel peseb meie kalatööstuse puhtaks," märkis Vetevool.

Vetevool ütles, et listeeria on olemas kõigis teistes Eesti toidutööstustes. "Kui palju on kontrollitud teiste kalatööstuste listeeriaid? Meie piimatööstused, meie lihatööstused, meie juurviljatööstused, munatööstused, kanatööstused - neis on kõigis listeeria," ütles Vetevool.

"Kui praegu on kontrollitud maksimaalselt viis protsenti kogu tarneahelast, siis on väga ennatlik ütelda, et [listeeriabakter] 1247 on ainult meil," lausus Vetevool.

"Meie kalatooted on puhtad, meie tehase pinnad on puhtad. Meie tehases on listeeriabakteri proov olnud null või alla kümne. Alla kümne tähendab seda, et kui võetakse ühes grammis, siis see on alla määramistäpsuse. Vastavalt Euroopa normidele on lubatud listeeriabakteri arvukus 100 pesa ühes grammis. Meil on see kümme korda väiksem. See ei ole ühelegi inimesele ohtlik, mitte kunagi ei saa ohtlikuks ja see on täiesti ohutu toit," ütles Vetevool.

Vetevool ütles, et ta ei saa aru, miks VTA käitub nii nagu ta käitub.

"Meie desinfetseerimne ja teeme suurpuhastusi praktiliselt igas kuus. Me oleme kõik oma seadmed võtnud üksipulgi lahti, kuumutanud nad ära, kasutame aurupesusid, kasutame osoneeritud vett seadmete pesemisel ja meil on see listeeria välja pestud," lisas Vetevool.

Vetevool märkis, et võrreldes eelmise aastaga ettevõtte müük langenud ei ole, aga ei ole ka tõusnud.

Maaeluminister: ohtlik partii lettidele ei jõudnud

Nii maaeluminister Mart Järvik (EKRE) kui ka veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda kinnitasid "Aktuaalsele kaamerale", et kalatööstus M. V. Wool peab tagama, et listeeriasaastega kalatooted ei väljuks tehasest ega jõuaks tarbijani.

"See, et leiti nüüd üks täiendav leid listeeria osas mitmekümne proovi hulgast, see tähendab, et see partii, mis on tehases, see sealt ei välju, see, mis on müügis, sealt ei ole mitte midagi ohtlikku leitud. See on kõik edasi müügis," ütles Järvik.

Olev Kalda lisas, et lähtuvalt reaalsest ohust on kohustus uurida kõik ettevõttest väljastatavad tootepartiid listeeriumi esinemisele. "Ehk siis - ettevõttest ei tohi välja minna ühtegi partiid, millest on leitud listeeriumi. Teine asi, mida ettevõte peab tegema, on leida saastumise allikas ja see likvideerida," sõnas Kalda.

Kalda ütles veel "Ringvaatele" antud intervjuus, et M-V. Woolile kehtestatud piirangud jäävad kehtima kuniks ollakse veendunud, et probleem on lahendatud. "Meie esmane eesmärk on tarbija ohutuse tagamine, et tarbijani jõuaks ohutu toit. Teisalt on meie ülesanne kaitsta kõikide teiste ettevõtete mainet näidates, et järelevalve toimib," lausus Kalda.