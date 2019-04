Tartus peeti Supilinna päevi

Just Supilinnast sai alguse Vanemuise selts, kes teatavasti oli ka ülemaalise laulupeo idee algatajaks ja ürituse läbiviijaks. Tänavuse juubelilaulupeo auks on Supilinna päevad justnimelt laulupeole pühendatud, vahendas "Aktuaalne kaamera"

"Meie kandvaks ideeks on Supilinna hääled. Ja hääled meie jaoks tähendavad väga paljusid asju. Kõigepealt hääled, kui supilinlased ise, aga mitte ainult inimesed, vaid kõik meie loomad, kogu meie looduskeskkond," rääkis Supilinna päevade korraldaja Kristiina Praakli.

Et suureks suviseks ühislaulmiseks veel harjutatakse, sai Supilinnas täna kuulata mitmeid professionaalseid koore ja vaadata rahvatantsurühmi. Ka need, kes lavale laulma ei jõudnud, leidsid endale hulganisti põnevat tegemist.

Supilinlaste sõnul on Supilinna päevade iga-aastase edu saladuseks just seesama ühtekuuluvustunne, mis tekib ka laulukaare all.

Supilinna päevad toimusid juba 18. korda.