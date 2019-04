Ossinovski sõnul ei kandideeri ta enam erakonna juhiks

Ossinovski tunnistas, et otsus erakonna juhiks enam mitte kandideerida sündis tal juba 3. märtsil ehk valimistulemuste selgudes.

"Olen nende nelja aasta jooksul meie erakonna ja sotsiaaldemokraatlike väärtuste eest seistes andnud kõik, mis mul on olnud anda. Pannud sellesse missiooni kõik oma teadmised ja kogu oma energia. Tänan kõiki neid, kes on mulle selle aja jooksul nõu ja jõuga abiks olnud! Teid on olnud palju ja teie tugi on olnud hindamatu," märkis Ossinovski.

Tema sõnul on nüüd aeg teatepulk edasi anda. "Olen veendunud, et esimeheks kandideerijaist puudust sel korral ei tule. See on väga hea. Pärast sotside ajaloo pikimat järjestikust valitsuses olekut on ülioluline pidada avalikku debatti erinevate tulevikunägemuste vahel. Loodan, et see diskussioon saab olema põhjalik ja sisukas ning võimaldab erakonnal langetada 9. juunil õige valik. Edu meile selles!" kirjutas Ossinovski.

Tema sõnul on sotsiaaldemokraatide ühiseks ülesandeks teha tugev tulemus Euroopa Parlamendi valimistel. "Meie esinumber, erakordne Marina Kaljurand on inimeste poolt enim toetatud kandidaat. Täna avaldatud arvamusküsitlus näitab, et oleme toetuselt kahele liidrile järele jõudmas. Teeme nii, et avatud ja kirglik erakonnasisene debatt tugevdaks meie eurovalimiste kampaaniat," rõhutas Ossinovski.

Ta lisas, et juhib erakonda vastavalt parteikaaslaste antud mandaadile korralise üldkoguni. "Just seal teen ka poliitilise kokkuvõtte oma nelja-aastasest ametiajast. See tuleb pikem jutt, nii et pange vaim valmis," lõpetas Ossinovski.