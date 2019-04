Sotside esimeheks võib kandideerida mitu ministrit

Esimesena esitati kandidaadiks Setomaa sotside poolt endine Väätsa vallavanem Lauri Läänemets.

Läänemets ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema kandideerib esimeheks, kuna ta leiab, et erakond peab teisiti edasi minema, et mitte olla nišipartei.

"Ma arvan, et erakonna põhipoliitika ja tunnetatav poliitika ei peaks olema EKRE-le vastandumine, vaid tegelikult võrdse ühiskonna loomine ja ebavõrdsuse vähendamine," lausus ta.

Läänemetsa sõnul vajab Eesti jõulist erisustega regionaalpoliitikat, tasuvaid töökohti ja tööinimese väärtustamist. Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatlik erakond küll tööinimese eest seisja, kuid viimase nelja aasta jooksul on sellest teemast palju kaugenetud.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt võivad esimeheks kandideerida mitmed sotsiaaldemokraatidest ministrid. Ka Läänemets nimetas kandidaatidena mitmeid ministreid.

"Näiteks Sven Mikser oleks väga hea meeskonna liige. Tegelikult meil on Katri Raik on väga tubli inimene, Indrek Saar, Riina Sikkut," loetles ta.

Läänemets lisas, et sotside seas on ka Marina Kaljurannast räägitud kui võimalikust kandidaadist erakonna esimehe kohale. Kaljurand aga kinnitas ka neöjapäeval, et tema esimeheks ei kandideeri.

Siseminister Katri Raik ütles "Aktuaalsele kaamerale" , et erakonna esimehe koht pole tema südamesoov ning tema soovib töötada riigikogus ja Narva heaks.

Kultuuriminister ja praegune erakonna aseesimees Indrek Saar oma kandideerimist ei välistanud.

"Ma ei ole seda veel otsustanud, aga lähinädalatel seda kindlasti otsustan. Teades, et 9. juunil on sotsiaaldemokraatide üldkogu, kus valitakse ka juhtorganeid, tuleb see otsus varem või hiljem teha," märkis ta.

Saar ütles, et arvestades ühiskonnas levivaid hirmusid, on senisest rohkem vaja just sotsiaaldemokraatiat, mis ehitab tasakaalus ühiskonda. Saar tunnistas, et valijate hinnang – kümme kohta riigikogus – näitab, et sotsidel on kuvandiga muresid.

Kandidaatide sekka võib lisanduda ka välisminister Sven Mikser, kes pole veel lõplikku otsust teinud.

"Eks kindlasti ootan, kas ja kelle poolt ja kui palju tuleb selliseid ettepanekuid, ja loomulikult vaatan ära ka, kes on valmis veel kandideerima. Minu lootus on, et kandidaate on mitmeid, kes tahavad seda vankrit vedada," ütes Mikser.

Mikser lisas, et kui kandidaatide seas on neid, kelle visioon teda kõnetab, on ta valmis neid toetama, kuid kui vaja, siis esimehe tööd ta ei karda.