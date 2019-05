Indrek Saar: mul on tekkinud erakonnast üsna hea ettekujutus

Miks peaksid sotsiaaldemokraadid valima just teid uueks juhiks?

Eks me seda hakkame oma erakonnaga arutama. Täna (esmaspäeva - toim.) õhtul on esimene debatt meil Saaremaal ja siis niimoodi käime kõikides maakondades pidamas. Aga kõige paremini muidugi saavad selle hinnangu anda erakonnakaaslased, kes seda 9. juunil teevad. Ma arvan, et mul on aastate jooksul tekkinud üsna hea ettekujutus meie erakonnast ja ma tunnen neid inimesi, kes selles erakonnas on. Samuti on mul olemas ka üsna mitmekülgne poliitline ja ka juhtimiskogemus.

Mida peaks erakonnas tegema, et sotsiaaldemokraadid paremini oma plaane saaksid läbi viia?

Eks ka see on arutelude ja debattide põhilisi teemasid. Kindlasti tuleb võtta aega selle jaoks, et erakonna sees leppida kokku need aktuaalsed fookused, mis parasjagu on. See, mis puudutab meie maailmavaadet ja erakonna põhiolemust, seal on üldiselt kõik suhteliselt selge. On väga oluline, et me pakume võimalust otsida ühiskonnas tasakaalu. Ja tänases päevas, kus maailm muutub väga kiiresti ja poliitilises mõttes on Eesti teinud üsna kummalisi uperpalle, on see kõige olulisem küsimus üldse.

Kas organisatsiooni sees tuleb midagi muuta?

Me oleme viimased viis aastat olnud järjest valitsuses ja nüüd oleme taas opositsioonis ja ka see seab paratamatult uued kohustused ka organisatsioonile.

Millele sotsiaaldemokraadid võiksid keskenduda?

Me otsime ühiskonnas märkimisväärset tasakaalu. Seda tasakaalu tuleb luua läbi selle, et kõiki ühiskonna liikmeid märgatakse, abivajajat aidatakse ja kui kedagi rünnatakse, siis teda kaitstakse. Need on kindlasti asjad, mis tänasel päeval on vägagi aktuaalsed ja nendega sotsiaaldemokraatidel tuleb kindlasti süvendatult tegeleda.

Aga loomulikult on tegemist Eesti vanima poliitilise erakonnaga ja meil on väga terviklik poliitiline programm ja sinna lisanduvad ka kõik sotsiaalmajanduslikud küsimused ning kogu riigijuhtimise spekter.