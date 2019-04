Läänemets rääkis "Ringvaates", et kuigi SDE on teinud väga palju õigeid asju, on midagi läinud viimastel aastatel valesti. Tema tahab seda muuta.

Läänemetsa sõnul ei peaks SDE olema nišipartei, vaid rahvaerakond, kes tegeleb kõigiga mitte ainult Tallinnas, vaid igal pool Eestis.

"Meie tunnetatav erakonnapoliitika ei peaks olema EKRE-le vastandumine, vaid meie poliitika keskmes peaks olema ikkagi inimeste aitamine. Ma arvan, et üks põhjus, miks EKRE hoogu juurde sai, oli see, et inimesed tundsid, et keegi ei tegele ebavõrdsuse vähendamisega. Ja ebavõrdsuse vähendamine on tegelikult igal pool maailmas sotsiaaldemokraatide põhiline eesmärk. Mina arvangi, et me peaksime ebavõrdsuse vähendamisega rohkem tegelema. See puudutab seda, et inimestel oleks tasuvat tööd, töösuhted töötaja ja tööandja vahel. Kui räägime tööst, siis enamus probleeme tööga asub väljaspool Tallinnat, nii et ilma jõulise ja erisustega regionaalpoliitikata me sellega hakkama ei saa," rääkis Läänemets.

Läänemets vihjas, et praegune esimees Jevgeni Ossinovski ei ole ülejäänud parteid väga palju kuulda võtnud.

"See on võib-olla erinev nägemuste küsimus. Ja teine asi, mis on oluline, kui sa erakonda juhid, mitte ainult see, mida sina erakonna esimehena tead või mida riigikogus räägitakse või valitsuses, vaid on väga oluline, mida räägivad su erakonna liikmed ja kui palju sa kuulad neid, kui palju nad tegelikult poliitikaloome juures on. Ma arvan, et võib-olla sotsiaaldemokraatidel on seda viimastel aastatel natuke vähe olnud," selgitas ta.

"Ta kuulab päris palju. Kui palju ta kuulda võtab, seda tuleb hinnata teiste poolt. Aga minu arvates meie liikmed on rääkinud, ma ise ka olen rääkind natuke teist juttu ja võib-olla on see, millesse sa usud. /.../ Mõni usub ühte teemat, teine teist," märkis ta, viidates Ossinovskile.