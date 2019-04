"Otsustasime seada üles Lauri Läänemetsa kandidatuuri, kuna ta on tõestanud end rahva- ja maalähedase eestvedajana, kellel on oskust kuulata ja soovi kaasata senisest enam erakonna liikmeid ja ka Tallinna-väliseid seisukohti," ütles sotsiaaldemokraatide Setumaa osakonna juht, vallavanem Raul Kudre.

Läänemetsa sõnul näeb ta oma eesmärgina tuua erakonna juhtimisse tagasi värskust ja leida viise, kuidas valijaid senisest selgemini kõnetada. "Eesti viimaste aastate areng ja sellega kaasnev sotsiaalse ebavõrdsuse kasv on mänginud sotsiaaldemokraatidele kätte kõik trumbid, aga paraku oleme suutnud need suuresti maha mängida. Sotside kehv tulemus viimastele riigikogu valimistel näitab, et sihi kaotanud erakond vajab oma eesmärkide uuesti mõtestamist. Sotsidel on aeg tulla tagasi rahva sekka ja vaadata ka Tallinnast kaugemale," ütles Läänemets.

Alates 2010. aastast SDE-sse kuuluv Läänemets on erakonna juhatuse liige ja omavalitsuskogu esimees. Läänemets kogus viimastel riigikogu valmistel Järva- ja Viljandimaal 994 häält, millega ta oli oma piirkonnas Helmen Küti järel teine häältemagnet. Läänemets on Marina Kaljuranna asendusliige riigikogus.

Praegu juhib erakonda Jevgeni Ossinovski.

SDE üldkogu toimub 9. juunil.