Riigikogu arutas kolmapäeval kirglikult ligi kaks tundi, et kas Toompea lossi Valges saalis peaks riigilippudele lisaks olema Euroopa Liidu lipp. Korraldati kaks hääletust, mõlemal korral leiti napi ülekaaluga, et ei peaks.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) korraldas hääletuse ja mille tulemuste järgi toetas 32 riigikogu liiget Reformierakonna ettepanekut tuua EL-i lipud Valgesse saali tagasi, 34 olid sellele aga vastu. Hääletusel ei osalenud 27 saadikut.

Teises hääletusvoorus kukkus samuti ettepanek läbi, poolt hääletas 38, vastu 39 saadikut. Isamaa ja Keskerakonna saadikud, kellest osa küll ei hääletanud - ka Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadiks nimetatud Kadri Simson - toetasid EL-i lippude äraviimist.

Riigikogu liikmeid esitasid Põlluaasale kümneid küsimusi protseduurireeglite üle, et kuidas ettepanek täiskogu päevakorda jõudis. Põlluaas ütles, et tal on riigikogu esimehena õigus panna täiendavaid punkte päevakorraväliselt hääletusele.

Pärast esimest hääletust võttis juhatus vaheaja ning otsustas korraldada uue hääletuse.

Sotsiaaldemokraatide liikme Kalvi Kõva sõnul polnud esimene hääletus seaduslik, kuna ta oli enne hääletust avaldanud soovi vaheaeg võtta. Põlluaas märkis seepeale, et Kõva soov vaheaega võtta jõudis temani siis, kui hääletus juba käis, seega oli hääletus igati seaduslik.

Põlluaas tõrjus teiste opositsioonisaadikute väiteid, et hääletus ei toimunud korrektselt, kinnitades, et hääletus algas haamrilöögiga ja ka lõppes sellega, ning hääletus viidi läbi vastavalt riigikogu töö- ja kodukorra seadusele.

Reformierakond põhjendas oma ettepanekut aprilli lõpus: "Kahetsusega avastasime eile, et Eesti Euroopa Liidu liikmelisuse 15. aastapäeva eel on riigikogu Valgest saalist kadunud seni Eesti lippude kõrval seisnud Euroopa Liidu lipud. Eile ametisse astunud valitsuse üks erakond on varjamatult euroskeptiline ja kuigi peaminister on kinnitanud, et valitsuse kurss ei muutu, räägib sümbolitega ümber käimine teist keelt."

"Riigikogu on Eesti Vabariigi esindushoone, kus toimuvad üritused ja sündmused on kooskõlas Euroopa väärtustega. Lipu välja viskamine esindussaalist ei ole igapäevane ruumikujundus, sellel on sümboolne tähendus ja sümbolitega ei käida ringi kergekäeliselt. Märgid loevad," lisas Rõivas Reformierakonna saadetud pressiteate vahendusel.

Riigikogu aseesimehed on Helir-Valdor Seeder Isamaast ja Siim Kallas Reformierakonnast. Korralduse Euroopa Liidu lippude minemaviimiseks andis Põlluaas.