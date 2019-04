Ilmateenistus andis kogu Eestile teise taseme tuleohuhoiatuse

Ilmateenistus andis kõigile maakondadele teise taseme tuleohuhoiatuse, mis tähendab, et tuleoht on äärmiselt suur.

Tänavu on mets ja maastik põlenud Eestis juba umbes 600 korda. Enam kui pooltel juhtudel on seejuures põlenud kulu. Päästeamet tuletab ühtlasi meelde, et kulu põletamine on Eestis aasta läbi keelatud.

Alates 6. aprillist kehtib tuleohtlik aeg – seega võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid.

Lõket tasub teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel või grillimisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale, või muule põlevmaterjalile. Kindlasti tuleb alati käepärast hoida ka esmased tulekustutusvahendid, näiteks ämber vee või liivaga.