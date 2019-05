Aab tagastab talle makstud lahkumishüvitise

"Kui see hüvitis mulle maksti, see ju laekus mulle koos lõpparvega - siis ma rahandusministeeriumist küsisin, kas see vastab seadusele ja nemad vastasid, et see vastab seadusele. Aga kuna vahepeal on riigikantselei seda situatsiooni, kui minister ise lahkub, tõlgendanud nii, et ei peaks maksma hüvitist, siis edasiste vaidluste vältimiseks ma tagastan selle summa," ütles Aab neljapäeval ERR-ile.

Aabi sõnul ei soovi ta vaielda juriidiliste tõlgenduste üle ning leiab samas, et see on ka sisuliselt õige, kui ise lahkunud ministrile hüvitist ei maksta. "Ma arvan, et see on ka sisuliselt õige. Kui on praktikas olnud teistsugune käitumine, kui see tõlgendus on teistpidi, siis mina ei taha vaielda. Mulle tundub ka, et see on sisuliselt õige ja ma maksan selle tagasi," rääkis minister.

Samas märkis Aab, et hüvitise maksmist ei otsustanud tema, vaid seda tegid rahandusministeeriumi, mille koosseisus riigihalduse minister töötab, ametnikud. "Ega ju minu käest tookord keegi ei küsinud ja ega minister ise seda ei otsusta, selle üle otsustavad ju ametnikud," rääkis Aab.

Aabi sõnul ei suuda ta rahandusministeeriumilt saadud rohkem kui 27 000 eurot ühe korraga tagasi maksta ning peab maksmise detailid ministeeriumiga eraldi kokku leppima. "Tõenäoliselt ühe hetkega ma seda ei suuda (tagasi maksta - DERR), tõenäoliselt tuleb teha leping vastavalt selle ministeeriuimiga, kes maksis ehk rahandusministeeriumiga. Ma olen ka kantsleriga rääkinud, et kui ma majja lähen, siis me täpsustame, kuidas see on võimalik tehniliselt," rääkis Jüri Ratase valitsuse riigihalduse minister.

Aab rõhutas, et edaspidi tuleb täpsustada vabariigi valitsuse seadust, et ei tekiks selliseid tõlgendusi. Tema sõnul tõlgendati varasemalt seadust selliselt, et kui peaminister tegi presidendile ettepaneku ministri ametist vabastamiseks, siis rahandusministeerium leidis, et on alust hüvitise maksmiseks. Nüüd aga andis riigikantselei teistsuguse tõlgenduse, mille kohaselt ise lahkumisavalduse sisse andnud ministrile pole alust hüvitist maksta.

Arutelu ministritele lahkumishüvitise maksmise üle tekkis kolmapäeval, kui tõusetus küsimus, kas hüvitist saab ka perevägivalla süüdistuste tõttu tagasi astunud väliskaubandus- ja IT-minister Marti Kuusik, kes jõudis ametis olla ainult ühe päeva.