Hüvitise näeb ette riigikogu liikme staatuse seadus, kus on sätestatud: Kui isik oli riigikogu liige vähemalt ühe aasta, makstakse talle hüvitisena summa, mis on võrdne riigikogu liikme kuue kuu ametipalgaga. Riigikogu liikme palk on 4000 eurot.

Kuue kuu palga ehk umbes 24 000 eurot saavad Helmut Hallemaa, Monika Haukanõmm, Toomas Jürgenstein, Valeri Korb, Heimar Lenk, Inara Luigas, Marianne Mikko, Eiki Nestor, Barbi-Jenny Pilvre Storgard, Marko Pomerants, Raivo Põldaru, Mati Raidma, Arno Sild, Märt Sults, Tanel Talve, Tiit Terik, Rainer Vakra, Vladimir Velman, Toomas Vitsut, Hardi Volmer ja Toomas Väinaste.

Ivi Eenmaa, Eevi Paasmäe ja Aivar Surva olid riigikogus alla aasta ja neile on ette nähtud kolme kuupalga suurune hüvitis ehk ligi 12 000 eurot.

Raivo Aeg, Oudekki Loone ja Mart Nutt saavad hüvitist 19 tööpäeva eest. Seaduses seisab: Kui riigikogu liige osutub valituks riigikogu järgmisse koosseisu, makstakse talle hüvitisena summa, mille suuruseks on riigikogu liikme ametipalk vastavalt riigikogu eelmise koosseisu volituste lõppemise päeva ja riigikogu uues koosseisus ametivande andmise päeva vahele jäävate päevade arvule.