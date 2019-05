Endine välisminister Marina Kaljurand kirjutas Marti Kuusiku lahkumishüvitise teema valguses, et kui joobes juhtimise tõttu tagasiastunud tollane riigihaldusminister Jaak Aab sai kopsaka lahkumishüvitise, olevat tollane riigisekretär Heiki Loot tunnistanud, et Aabile maksti hüvitis valesti.

Aab jäi autoroolis vahele kiiruseületamise ja jääknähtudega ning astus ise ministriametist tagasi. Aab sai lahkumishüvitise, kuna ei siirdunud riigikogusse. Lahkumishüvitis oli üle 27 000 euro. Ka napilt poolteist päeva ametis olla jõudnud ja tagasi astunud ning sarnaselt Aabile riigikogusse mitte siirdunud Kuusiku kohta arvati algul, et ka tema saab kuue kuu hüvitise ehk ligi 31 000 eurot. Hiljem teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et Kuusik siiski hüvitist ei saa.

Endine välisminister Marina Kaljurand (SDE) kirjutas sotsiaalmeedias, et kui tema 2016. aastal välisministri kohalt lahkus, siis ka tema mingit kompensatsiooni ei saanud. Küll aga sai seda Jaak Aab.

"See on igati arusaadav ja loogiline - oli see ju minu vabatahtlik otsus. Mõne aja pärast jäi joobes/jääknähtudega autojuhtimisega vahele minister Aab, kes samuti astus tagasi ja sai selle eest hüvitise ja mitte väikese. Pidasin seda valeks ja ebaõiglaseks, seda enam, et erinevalt Aabist ei jäänud mina vahele õiguserikkumisega. Küsisin selgitust tolleaegselt riigisekretärilt Heiki Loodilt, kes vastas mulle, et Aabile maksti hüvitis valesti."

Kaljurand jätkas, et rohkem ta seda teemat ei puudutanud, sest eeldas, et viga parandati ja Aab maksis valesti välja makstud hüvituse tagasi.

"Nüüd selgub, et siiski mitte. Väga piinlik, eriti arvestades seda, mis põhjusel Aab tagasi astus. Siiras soovitus Jaak Aabile - olge riigimehelik, mida võiks ju ministrilt eeldada - ja annetage see raha, mille te ebaseaduslikult saite, heategevusele. Uskuge mind, pärast seda on teil palju parem tunne ja ausam inimestele silma vaadata," märkis Kaljurand.