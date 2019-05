"Taavi Aas ei erine 16000 eurot preemiat võttes eriti Marti Kuusikust ega Jaak Aabist, kõik lahkusid omal soovil. Taavi Aas linnapeakohalt ministriks minnes, Kuusik ja Aab ära minnes," ütles Michal ERR-ile.

Kuusiku ja Aabiga leiti Michali sõnul riigi tasemel, et kui ise lahkuda, pole kohane võtta preemiat kaasa. "Sama printsiip võiks ehk siis olla ka Tallinnas Taavi Aasa preemiaga. Jaak Aab pealegi on teinud avalduse, et maksab oma lahkumispreemia riigile tagasi, olgu see Aasale eeskujuks," sõnas Michal.

Michal meenutas, et 2017. aasta sügisel, kui Taavi Aas edutati Keskerakonna kokkuleppel Tallinna linnapeaks, maksti talle samuti ligi 13 000 - eurone preemia.

"Keskerakonna üks suuremaid sõnavõtjaid volikogus Andrei Birov ütles, et see on preemia valimistulemuste eest. Juba tollal läksid avalikkuse õiglustundega vastuollu suured preemiad Kõlvartile ja Aasale, kes edutusid linna kõige enim tasustatud töökohtadele," ütles Michal.

Üldisemalt tuleks ka Tallinnas liikuda Michali sõnul suunas, et preemiat makstakse maksumaksja rahast vaid siis, kui on näidata valdkonnas häid töötulemusi ja saavutusi, mitte töökohavahetusel või parteisisese preemiana valimiskulude katteks. "Kampaaniat pealegi tehti juba niigi maksumaksja arvel linnakanalites."

"Proovides, pisut ka musta huumoriga hinnata tööpanust, siis Taavi Aasa puhul näiteks tuleks sellest preemiast lahutada ligi kaheksa aastat Tallinna Linnatranspordi nõukogu esimehe tasu, mis viimases otsas küündis ligi 1000 euroni kuus. Miks? Sest tema valvekorra ajal ei märgatud mitmemiljonilisi vargusekahtlusi, küllap pidades kollast sportautot moodsaks liinibussiks," rääkis Michal.

"Kui seda arvestada, tundub, et Taavi Aas on hetkel Tallinna inimestele hoopis kõvasti võlgu. Kokkuvõttes – taolised lahkumispreemiad on raskesti mõistetavad, kui inimene valib minna ise uuele ja paremale töökohale," jätkas ta.

Anto Liivat: preemia nöol on tegu kohavabastustasuga

Sotsiaaldemokraadist linnavolikogu liikme Anto Liivati hinnagul on ametist lahkuva linnapea ja abilinnapeade preemiate näol on sisuliselt tegemist keskfraktsiooni makstava kohavabastustasuga.

"Olen alati olnud seda meelt, et hea tööga peab käima kaasas hea palk ning linnajuhtide töö tasustamine peaks olema läbipaistev. Paraku paistab antud juhul olevat taas tegemist keskerakondliku JOKK-skeemiga, kus tänutäheks linnavalitsuses koha vabastamise eest makstakse lahkumishüvitist preemia nime all," rääkis Liivat ERR-ile.

Teadupärast ei luba Liivati sõnul kohaliku omavalitsuse korralduse seadus maksta hüvitist juhul, kui volikogu poolt ametikohale määratud töötaja lahkub ametist omal soovil.

"Samuti tekitab minus imestust, et näiliselt üksmeelne linnavolikogu keskfraktsioon tunnustab vaid ametist lahkuvaid linnavalitsuse liikmeid, kuid ei pea preemiat väärivaks Vadim Belobrovtsevi, Kalle Klandorfi, Andrei Novikovi, Aivar Riisalu ega Eha Võrgu tööd. Eelnõust ei selgu ka, mille eest täpselt Taavi Aasale, Züleyxa Izmailovale ning Tõnis Mölderile preemiat makstakse," tähendas Liivat.

Tallinna linnavalitsus põhjendas Taavi Aasale ligi 16 000 euro suuruse lahkumispreemia maksmist tööülesannete eduka täitmisega, hüvitist saavad ka abilinnapea kohalt lahkunud Züleyxa Izmailova ning Tõnis Mölder.

Tallinna linnapea ametipalk oli eelmise aasta aprilli lõpu seisuga 5288,4 eurot, mis tähendab, et Aasale makstav kolme kuupalga mahus hüvitise suurus on 15 865,2 eurot. Izmailovale ja Mölderile makstakse kahe kuupalga mahus hüvitist ehk 8441,1 eurot kummalegi. Hüvitiste maksmise peab kinnitama linnavolikogu.