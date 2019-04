Keskerakonna majandusministri kandidaat Taavi Aas teatas väitluses Reformierakonda kuuluva eksministri Kristen Michaliga, et loodava võimuliidu koalitsioonilepe kehtestab maksurahu, kuid see ei tähenda kindlate eesmärkide puudumist.

"Ambitsiooni on selles leppes küll /.../ See on koalitsioonileping kõikidele eestlastele ja kõikidele eestimaalastele. Ja mis puudutab majandusosa. Varasemate koalitsioonilepete sõlmimisel on arvestatud maksumuutusi ja siis selle põhjal hakatakse raha laiali jagama. Koalitsioonil on kokkulepe, et tuleb maksurahu - ühtegi maksu ei tõsteta. See on oluline sõnum," rääkis Aas teisipäeval Eesti Televisiooni saates "Esimene stuudio."

Aas ütles, et Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa võimuliit paneb täpsemad majandus- ja rahanduspoliitilised otsused paika, kui hakatakse tegema eelarvestrateegiat ning on olemas konkreetsed prognoosid Eesti riigi rahaliste võimaluste kohta.

Tallinna linnapea ametist loobunud Aas märkis, et Keskerakonna valitsuses olemise ajal on vähenenud on Eesti võlakoormus. "Ka laekumiste üle ei saa nuriseda."

Aasa sõnul peab Eesti vastavalt seadustele hoidma riigieelarve tasakaalus. Samas on tema sõnul meetmeid, millega on võimalik Eestisse investeerida, nende seas ka Euroopa Liidu toetusraha.

Kristen Michal oli Aasa väidete suhtes koalitsioonileppe kohta kriitiline. "Oodatakse aktsiiside alandamist, mitte nagu kitsetall lööks sabaga ja saadaks miljonid Lätti. Ükski täiemõistuslik valitsus ei lase sellel jätkuda," rääkis Michal.

Ta teatas, et Reformierakond kavatseb opositsiooni jäädes võimuliitu "sisuliste" ettepanekute osas Eesti majandus- ja rahanduspoliitika osas toetada.

"Selle koalitsioonileppe miinuseks on, et vähe kirjeldatud, mis saab edasi tervikuna. Prognoosid näitavad, et majanduses tuleb jahenemine. Vahepeal jäeti reservid kogumata. Praegu on vaid sätestatud - mõtleme ja kaalume," rääkis Kristen Michal.

Lõpetuseks sõnas Michal Aasale: "Majandusministri ülesanne ei ole olla kuiv bürokraat. Tasub südamega tööd teha." Aas vastas, et Tallinna linnapea amet ja majandusministri amet on üsna sarnased.