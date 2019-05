Ettevõtte ise peab asuma Eestis. Juhul kui luba soovib välisriigi ettevõte, tuleb Eestis avada filiaal.

Tegevusloa riigilõiv kerkib peaaegu kümme korda, 345 eurolt 3300 euroni. Tegevusloa andmise või sellest keeldumise menetlus pikeneb 30 tööpäevalt kolme kuuni.

Ettevõtetel, kellel on juba tegevusluba olemas, on aega käesoleva aasta 31. detsembrini, et viia oma tegevus seaduse nõuetega kooskõlla ja esitada rahapesu andmebüroole täiendavad andmed.

Rahandusminister Martin Helme sõnul pole muudatuste eesmärgiks lõpetada Eestis krüptovääringutega kauplemine. "Küll aga peame seda valdkonda oluliselt rohkem korrastama, et ennetada ja tõkestada rahapesuga seonduvaid ohtusid," märkis ta.

Eesti on seni andnud tegevusloa enam kui tuhandele krüptorahaettevõttele. Valdavalt on tegu välisettevõtetega. Finantsinspektsioon on hoiatanud, et nende ettevõtete taustast ei ole riigil korraliku ülevaadet.