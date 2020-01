"Tehnoloogiline areng on väga kiire ning inimesed ja ettevõtjad tahavad neid tehnoloogiaid kasutada. Minu meelest on võimatu, et keskpangad sellest osa ei võtaks," ütles Kazaks.

"Esiteks, kui nad leiavad, et see on mugav, hakkavad inimesed neid teenuseid kasutama. See võib aga keskpanga või riigi seisukohast kätkeda mitut riski," rääkis ta.

Keskpankur märkis, et keskpanga eesmärk ei ole ainult maksete ja raha ringluse tagamine, vaid ka majanduse reguleerimine. Näiteks kui majandus kasvab liiga aeglaselt, tuleb kiirendamiseks langetada intressi.

"Kui keskpangad annavad kontrolli raharingluse üle üle Facebookile või mõnele muule krüptotegevuse pakkujale, ei saa nad majandust kriisi ajal enam aidata. On see hea? Minu arust mitte, sest see toob ka sotsiaalprobleeme. Kui need funktsioonid anda kellelegi teisele, siis me ei tea, mis nende huvid on," rääkis Kazaks.

Ta tõi ka välja, et kui maksesüsteemid antakse üle kolmandatele pooltele, ei ole enam võimalik tagada rahapesu ja teiste finantskuritegude ennetamist.

Kazaks ütles, et kuigi Euroopa Keskpank ei ole selles vallas veel otsuseid teinud, on tema arust digitaaleuro tulek ainult aja küsimus. Samas ei prognoosi ta lähiajal veel sularaha kadumist.