Kevadtorm tõi kodumaale tagasi 16 aasta eest Eestist lahkunud noormehe

26-aastane Steven Sepp peab pidevalt oma brittidest tuttavatele seletama, mis asja ta Eestis ajab. Suuremas osas Euroopast on kohustuslik kaitseväeteenistus ja reservõppekogunemised laiale elanikkonnale juba pikemat aega üsna tundmatud mõisted.

"Kaitse on selline mõiste, mille peale tavaline britt ei pea mõtlema. See tuleb iseenesest. Neid küsimusi ikka on, et miks sa siis siin ei käi sõjaväes," ütles Sepp.

Tallinnas koolis käinud, aga muidu Saaremaa ja Rapla juurtega Steven Sepp on veendunud, et just see, et ta viis aastat tagasi Eestisse ajateenistusse tuli, päästis tema eesti keele. "Eesti keeles on mul kolme klassi haridus. Ajateenistus oli nagu kooli tagasiminek," selgitas ta.

Sepp tegutseb pioneeripataljonis rühmaülema abina ja on jõudnud lipniku aukraadini. Kevadtormil on ta jõudnud käia lasketiirus ja pärast seda tuletas ta koos oma üksusega meelde tankitõrjemiinide paigaldamist.

"Esimene vedru, mis mind siia tagasi toob on kindlasti kohustus. Samas aga on see kogemus, mis me siit kõik saame. Iga inimene ei saa samasugust kogemust. Neid asju on nii palju, distsipliinist kuni juhtimisoskusteni," ütles Sepp.

Ülikoolis geograafiat õppinud Sepp on veendunud, et just kaitseväe kogemus ja sellest saadud hoiak on see, mis tema praegusele tööandjale muljet avaldas. Nimelt pääses ta energeetikasektorisse tööle vaatamata sellele, et nõuti varasemat erialast kogemust, mida tal polnud ette näidata. Nüüd tegeleb ta igapäevaselt taastuvenergia akrediteeringutega.

Sepp kogub praegu veel töökogemusi, kuid mõtleb, et ühel heal päeval võiks ta siiski püsivalt Eestisse naasta. Kui reservist Sepalt küsida, mis saab siis, kui puhkeb kriis, vastab ta kõhklusteta: "Siis ma olen siin".

Esmaspäeval alanud õppusel Kevadtorm osaleb kokku üle 9000 kaitseväelase ligikaudu 13 erinevast riigist. Õppusesse panustavad nii maavägi, õhuvägi kui merevägi. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuste ajaks Eestisse saabunud liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.

29. aprillist kuni 17. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm 2019 põhiraskus langeb eelkõige Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju- ja Jõgeva maakondi. Õppuse põhitegevus toimub Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila, Vinni ja Viru-Nigula valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel.